Julio Bogeat: “Estamos comenzando a medir el nivel de consciencia de las personas”

El lema del Máster es una frase de M. Gandhi: “Sé tú el cambio que quieres ver el mundo”, toda esta corriente que promueve cambios desde dentro hacia fuera, parece contradecir la creencia general de que es en lo externo donde hay que materializar los cambios. ¿Podría explicarnos un poco esta cuestión?



Efectivamente, esta frase de M. Ghandi se ha convertido prácticamente en nuestro mantra, pues entendemos que en la medida en la que uno va gestando cambios internos aparece como reflejo una realidad acorde con éstos. En el Kybalion, un libro que recoge la sabiduría de todos los tiempos, decía: “Así es arriba, así es abajo, así es adentro, así es afuera”.



De esta sabiduría perenne nos hacemos eco y la actualizamos a través de la ciencia, como por ejemplo con el experimento de la doble ranura, el denominado “enigma cuántico”, que lleva de cabeza a los científicos desde hace un siglo y que tiene su origen en un experimento anterior realizo por Thomas Young en 1801.



Postula, como resumen, que el electrón se comporta como onda de probabilidad, pues puede ser onda o partícula, en función de si es o no observado. Por lo tanto, podemos inferir que allí donde se pone la atención y la intención, se expande.



Explicándolo un poco mejor, nos damos cuenta que según vamos poniendo el foco en nuestro interior y generamos cambios internos, la consciencia, Dios, el universo, la vida… ya no colapsa el electrón convirtiéndolo en materia. Esto significa que hemos trascendido aquello que debíamos aprender y aparece otra realidad muy diferente en el exterior.



Por ejemplo: Si yo pienso que mi jefe es injusto conmigo y reacciono contra él en forma de reproche o cualquier otro modo, poniendo el foco en el exterior, es muy probable que haya otra reacción de mi jefe hacia mí. Pero si me pregunto qué es lo que tengo yo que aprender de esta situación y redirijo la atención hacia mí y entiendo que es posible que tenga que aprender paciencia o no reactividad, por poner algún caso, ocurre algo maravilloso, y es que la vida me saca de ahí porque ya he comprendido la “lección” y por lo tanto es más fácil aceptar que mi jefe funcionó en este caso como un entrenador para que yo pudiera trascender esta limitación mental o egóica.



C. Gustav Jung dijo dos frases al respecto; “Todo aquello a lo que resistes, persiste” y “Todo aquello que no aceptas se manifiesta en tu vida como destino”. También podemos remitirnos a Jesús de Nazaret cuando habla de “Poner la otra mejilla”.



Parece entonces que este tipo de formaciones produce ciertos cambios duraderos en las personas que los llevan a cabo. En su caso, como director del proyecto y docente, ¿qué cambios ha experimentado usted mismo tras el curso?



Bueno, la realidad es que para contestar a esta pregunta habría que diferenciar dos términos: conocer la información y convertirse en la información.



Hablábamos antes de que uno de los criterios a tener en cuenta para facilitar cambios perdurables en el tiempo era el entrenamiento para instalar el hábito y de esta forma no solamente movernos a través de un constructo mental, sino integrarlo también a nivel celular, “bajarlo al cuerpo”.



Yo ya estoy recorriendo mi camino desde hace unos cuantos años de manera consciente y he ido incorporando técnicas que me funcionan para estar en paz.La realidad es que cuando observas una y otra vez, a través de la verificación en la vida cotidiana, todo lo que proponemos en la formación, te das cuenta de que efectivamente funciona y esto te insta a seguir recorriendo este apasionante viaje.



Estar en primera línea en este proyecto para mi es todo un privilegio. La vida me ha posicionado en un lugar donde se reclama mi propia coherencia para poder inspirar a las personas, junto con un equipo humano de altísima calidad, comenzando por Gonzalo Rodríguez-Fraile, quien confió en mi para llevar a cabo este proyecto y por supuesto con mi compañera Carmen Carmona.



Puedo decir, sin ninguna duda, que tengo más momentos de paz interna que al principio de la primera edición y aunque no dejamos de estar inmersos en un cuerpo humano, la gestión de mi energía ha mejorado aún más y mi ego está cada vez más alineado con los designios de mi alma.



Acciono con la vida y suelto los resultados, no me aferro a lo que quiero de la vida, si no que entiendo que lo que me trae es aquello que necesito para seguir evolucionando y lo abrazo sin apenas resistencias.



Para finalizar ¿qué novedades presenta el Máster para el curso académico 2018-2019?



Para la edición 2018-2019 tenemos el privilegio de expandir el Máster a la ciudad de Barcelona, además de Madrid. Los resultados han sido muy positivos y el claro ejemplo de ello es que cada vez más personas quieren realizar la formación.



Al llevar el máster a Barcelona, también incluimos profesores que son referentes en crecimiento personal, como Antonio Jorge Larruy o Joan Garriga, por ejemplo, con lo cual generamos sinergias muy alineadas con nuestro propósito que es facilitar movimientos internos transformadores en los participantes.



También estamos realizando un formato en plataforma E-Learning para que personas de habla hispana de por ejemplo América latina y parte de Estados Unidos puedan acceder a la información. Aunque sea una versión reducida de 20 horas, en este espacio condensamos la información más esencial del Nuevo Paradigma de la Realidad para que se pueda verificar su gran potencial.