Julio Bogeat: "Todo lo que percibimos está compuesto por energía e información"

La formación se divide básicamente en cuatro módulos perfectamente diferenciados. El primero, “Una nueva visión de la realidad” aporta una explicación científica para los contenidos del propio máster. En este módulo, Carmen Carmona, docente y mi gran acompañante de viaje en este proyecto, expone con excelencia todas estas teorías que permiten entender claramente el porqué de esta nueva visión de la realidad.En un segundo módulo, “El Ser Humano en el Nuevo Paradigma”, que tengo el privilegio de impartir, se ofrece el espacio para poder dar respuesta a diferentes preguntas esenciales que nos hemos planteado en algún momento de nuestras vidas: ¿Quién soy yo?, ¿Qué hago aquí?, ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Hacemos una disertación exhaustiva de esa maquinaria a la que llamamos ego, desde el modelo del Eneagrama.En el tercer módulo, “Las Leyes Universales”, impartido por Nieves Machín, se habla de códigos inmutables desde siempre, que nos pueden ayudar a que hacer que nuestra vida fluya. Por último, en el módulo “Herramientas para el crecimiento personal y espiritual” Gonzalo Rodríguez-Fraile muestra claves sobre la salud, las relaciones, los recursos y la adaptación.Todos nosotros, además de nuestras correspondientes formaciones, estamos “adscritos” a un movimiento que comienza en nosotros mismos y se manifiesta en lo externo (hacia fuera). Lo que nos interesa es potenciar, en la medida de nuestras posibilidades, un mundo más consciente y por tanto más feliz.Si hablamos desde una línea estrictamente curricular, somos un equipo que abarcamos áreas muy diferentes: Psicología, Psiquiatría, Quiropráctica, Derecho, Empresa, Economía, Política, Nutrición, Kinesiología, Coaching. La idea es seguir sumando en este proyecto personas que estén alineadas con este propósito. En este sentido, quisiera agradecer su confianza y su participación en este proyecto a Gonzalo Rodríguez-Fraile, Carmen Carmona, Nieves Machín, Joan Garriga, Teresa Rodríguez, Isabel Martínez-Lorente, Gema Martiz, Juan González, Tomeu Oliver, Pilar Posadas, Fidel Delgado, Luis Miguel Samperio, Helen Trebbau, Felicidad Cristobal, Virginia Prieto y Marcelo Ruiz.Los alumnos que se han inscrito este año en el máster están recibiendo esta información con mucha apertura. Por lo general, las personas llegan con esa apertura porque de alguna manera se han saturado, es decir, han vivido experiencias que les han llevado a replantearse el propósito de sus vidas, el porqué de tanto sufrimiento…Eso siempre nos invita a hacer un ejercicio de reflexión en el que, al final, el ego claudica y, de alguna forma, se abre a recibir nuevos contenidos, nuevas informaciones. En momentos así, nuestras viejas creencias ya no tienen la misma utilidad. Desde ahí podemos aumentar nuestro nivel de sabiduría o consciencia, para transitar por la vida con más felicidad.En este sentido, nosotros proponemos unos ejercicios que por supuesto tienen que ser verificados a través de la propia experiencia para demostrar su eficacia, y no hay mejor marco para ello que el contexto cotidiano de sus propias vidas.Sí, participo concretamente con una intervención titulada: “Ego y Esencia en el Nuevo Paradigma”. Respondiendo a su segunda pregunta, tengo que decir que SI, son compatibles. Es la mente dualista la única que los separa. Existen algunas corrientes que hablan de “matar al ego” para que pueda aparecer la esencia, sin embargo, y siempre desde mi experiencia como psicólogo y persona que ha vivenciado este proceso, el ego cumple una función muy positiva también, una función de adaptación a un medio que vivimos como hostil en el momento de nuestro nacimiento.De este modo, y desde muy temprana edad, el bebé va generando estrategias o mecanismos de defensa que le van a servir para la supervivencia. La dificultad estriba en el momento en el que hemos hecho de estas estrategias o creencias una guía que se mueve en términos absolutos, para vivir en este mundo el resto de nuestros días. Este apego a esa manera rígida de interpretar nuestra existencia, trae consigo múltiples problemas; malas relaciones en el trabajo, en la pareja, en la salud, problemas de recursos económicos etc.Todo esto tiene que ser revisado, para poder vivir más serenos, y la respuesta la tiene nuestra esencia. En el momento en el que alineamos nuestro ego a nuestra esencia, ponemos al servicio de ésta todo su potencial en términos positivos y la vida comienza a fluir diluyéndose todos nuestros problemas, o mejor expresado, oportunidades de crecimiento.Desde el Nuevo Paradigma, ego y esencia son compatibles a través de la denominada teoría integral de Ken Wilber . Dentro de esta teoría, Wilber habla de los holones. Un holón puede describirse como una totalidad/parte, un elemento que es al mismo tiempo una totalidad y parte de otro, como todo en este mundo. De esta forma, todo es incluido y trascendido, algo muy similar a esas muñecas rusas que se apilan unas dentro de otras: La muñeca mayor incluye al resto y las ha trascendido.En el contexto de la teoría integral de Wilber, el ego sería un elemento de menor vibración y, por lo tanto, más denso y “menos real”, y se incluiría y trascendería a través de la esencia. Por lo tanto, ambos no son incompatibles, sino que forman parte de un continuo que oscila de extremo a extremo y al que todos, antes o después llegaremos.