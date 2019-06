La Ayahuasca está en el cerebro de los mamíferos

La principal sustancia de la popular cocción Ayahuasca, utilizada por los indígenas americanos en ceremonias rituales, se encuentra también el cerebro de los mamíferos, han descubierto investigadores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos.Los bebedores de ayahuasca experimentan episodios alucinógenos que muchos describen como un cambio de vida.El ingrediente activo responsable de estas visiones psicodélicas es una molécula llamada dimetiltriptamina (DMT), un enteógeno con propiedades psicotrópicas que se encuentra espontáneamente en la naturaleza."El DMT no solo se encuentra en las plantas, sino que también se puede detectar en los mamíferos", explica Jimo Borjigin, uno de los autores de esta investigación, en un comunicado El equipo de científicos descubrió en el cerebro de ratas neuronas con las dos enzimas necesarias para producir DMT, y que todas esas neuronas no estaban solo en la glándula pineal."También se encuentran en otras partes del cerebro, como el neocórtex y el hipocampo, que son importantes para las funciones cerebrales de orden superior, como el aprendizaje y la memoria", añade Borjigin. Los resultados se publican en Scientific Reports .El trabajo de su equipo también ha revelado que los niveles de DMT aumentan en algunas ratas que experimentan un paro cardíaco.El hallazgo representa el primer paso para estudiar el DMT, y para determinar su papel dentro del cerebro de los humanos.Según Borjigin, "no sabemos qué está haciendo el DMT en el cerebro. Todo lo que estamos diciendo es que descubrimos las neuronas que producen este químico, y que lo hacen a niveles similares al de otros neurotransmisores como las monoaminas".Una investigación publicada en 2018 por investigadores del Reino Unido afirmaba que la DMT simula la experiencia cercana a la muerte, en la que las personas informan de la sensación de trascender sus cuerpos y de entrar en otra realidad ajena a la que percibimos cotidianamente.Borjigin espera investigar más a fondo para descubrir la función de los niveles naturales de DMT en el cerebro, y cómo afecta a las funciones cerebrales.