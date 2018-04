La Gran Aceleración llega a las cumbres

Otros factores



Otros factores globales, como los cambios en las precipitaciones, los depósitos de contaminación, el pastoreo o el turismo de montaña, se han descartado como causa de la Gran Aceleración observada en las cumbres, ya que estas variables han impactado de diferente forma en las zonas estudiadas.



Aunque hasta ahora no se ha observado ninguna extinción de especies en las cumbres, la cohabitación que plantea el calentamiento global puede cambiar las cosas. Es previsible que algunas plantas propias de las cumbres desaparezcan porque no pueden emigrar a zonas más altas (se quedan sin escapatoria) ni resistir la invasión de las nuevas especies.



Por eso es posible que se termine produciendo un desequilibrio en el ecosistema montañoso europeo, advierten los investigadores.



No es la primera vez que estos desplazamientos climáticos han sido documentados, pero en períodos más cortos y en zonas más limitadas. La novedad del nuevo estudio es que cubre una amplia extensión territorial y un largo periodo histórico que pone de manifiesto la fuerte aceleración de este proceso.