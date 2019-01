La Humanidad rozará la transhumanidad en 2030

El cambio no es constante. De hecho, se está acelerando a una gran velocidad. Veremos más transformaciones en los próximos 20 años que en los últimos 200 años. Algunas tecnologías están cambiando radicalmente a la humanidad en general, y también cambiando a los seres humanos en particular. Muchos expertos hablan de las cuatro ciencias y tecnologías del futuro: NBIC (nano-bio-info-cogno). Los campos NBIC están convergiendo de una manera acelerada y ayudarán a trascender muchas limitaciones humanas para mejorar las vidas alrededor del mundo y, eventualmente, más allá de nuestro pequeño planeta.



Podríamos pensar en nano y bio como el hardware de la vida, y en info y cogno como el software de la vida. En las próximas dos décadas, seremos capaces de replicar y mejorar la complejidad de ambos, hardware y software, en los seres humanos. La complejidad de nuestro hardware se encarna en el genoma humano y sus 3 gigabits de datos, mientras que la complejidad de nuestro software está implícita en el cerebro humano, con sus 1017 operaciones por segundo.



Según algunas tendencias tecnológicas, podríamos alcanzar la inmortalidad física copiando, reproduciendo, aumentando y realzando nuestros actuales hardware y software. En medicina, algunos científicos dicen que el envejecimiento es, en realidad, una enfermedad, pero curable. Hoy sabemos que algunas células no envejecen, como varias bacterias, las células germinales, las células madre y las células cancerígenas, que no sufren el proceso del envejecimiento. Es fundamental entender por qué esto ocurre y usar ese conocimiento para detener el envejecimiento en organismos más complejos, como nosotros. Haciendo esto, nuestro hardware podría vivir indefinidamente gracias a los descubrimientos en longevidad relacionados con los tratamientos genéticos, la medicina regenerativa y las terapias con células madre, por ejemplo.



También podríamos alcanzar la inmortalidad haciendo copias de seguridad de nuestro software. Gracias a proyectos como The Human Brain Project en Europa y The BRAIN Initiative en Estados Unidos, seremos capaces de replantear la ingeniería de nuestros cerebros. Gracias a que las interfaces tipo ordenador-al-cerebro siguen mejorando, algunos científicos piensan que eventualmente seremos capaces de cargar nuestro cerebro en máquinas. En las próximas dos décadas, tal vez veamos incluso “la muerte de la muerte”.



La humanidad se acerca rápidamente a lo que se suele llamar la “Singularidad”: el momento en el que la inteligencia artificial alcanza el nivel de inteligencia humana, para después sobrepasarla. Tal vez entonces algunos humanos lleguen a convertirse en transhumanos y posthumanos, cambiando para siempre la vida en la Tierra y en el universo.