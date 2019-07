La IA puede detectar la consciencia oculta

Consciencia oculta



Por otro lado, cada vez más, los estudios sugieren que algunos pacientes que no responden a estímulos de consciencia pueden tener habilidades cognitivas ocultas y que la recuperación tardía es más común de lo que se pensaba anteriormente.



La conciencia oculta se identificó por primera vez hace más de una década utilizando imágenes de resonancia magnética (IRM) en un paciente con lesión cerebral que no había respondido durante años.



Desde entonces, los estudios que utilizan IRM o EEG han detectado signos de conciencia oculta en el 14% de los pacientes que no responden crónicamente. Pero la resonancia magnética es difícil de realizar en un entorno de atención crítica.



"Uno de los problemas más desafiantes cuando un paciente está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es predecir la recuperación, y no solo la supervivencia, para los pacientes que están inconscientes después de una lesión cerebral", dice Claassen.



"Desde los primeros estudios que describen la consciencia oculta, hemos estado buscando una forma práctica de hacerlo en los primeros días después de la lesión cerebral, cuando a menudo se toman decisiones de tratamiento que afectan los resultados".



Cómo lo consiguieron



Claassen y su equipo estudiaron a 104 pacientes adultos de una UCI que habían sufrido una lesión cerebral súbita debido a hemorragia, trauma o falta de oxígeno. Aunque ninguno de los pacientes estaba paralizado, no podían hablar y no respondían a las órdenes de moverse (por ejemplo, apretar la mano o mover los dedos de los pies).



Todos los días, además de los exámenes neurológicos estándar, se pedía a los pacientes que abrieran y cerraran sus manos varias veces o que dejaran de abrir y cerrar las manos.



Se utilizó un algoritmo complejo para analizar los datos de EEG de estas sesiones para buscar signos cerebrales de que un paciente detectó las órdenes que recibía de los médicos.



Un patrón de actividad diferente entre las órdenes sugería que un paciente podía entenderlas, pero que por algún motivo no podía realizar el movimiento.



Los investigadores continuaron sus investigaciones con pacientes que fueron dados de alta del hospital un año después.



Datos significativos



A los cuatro días de la lesión, el 15% de los pacientes que aún no respondían tenían patrones de actividad cerebral en al menos un registro de EEG, lo que sugiere una conciencia oculta.



Entre los pacientes con estos patrones, el 50% mejoró y pudo seguir instrucciones verbales antes de ser dado de alta del hospital, en comparación con el 26% de los que no tenían tal actividad cerebral.



Un año más tarde, el 44% de los pacientes con patrones de actividad cerebral pudieron funcionar de forma independiente hasta ocho horas por día, en comparación con solo el 14% de los que no tenían tales señales.



Aproximadamente un tercio de los pacientes de cada grupo, unos con evidencia EEG temprana de conciencia oculta y otros sin esos síntomas, murieron.



Las señales de conciencia oculta también fueron más comunes en pacientes con lesiones cerebrales por hemorragia y traumatismo que por falta de oxígeno.



Sin embargo, el estudio careció de suficiente poder estadístico para determinar el valor predictivo del análisis EEG a través de diferentes causas de lesión cerebral.