La IA reduce la barrera idiomática en el comercio internacional

Aunque es sabido que el aprendizaje automático y la Inteligencia Artificial ofrecen la posibilidad de una mayor eficiencia empresarial, hasta ahora no se había constatado una evidencia empírica que respalde los avances prometidos en productividad laboral y actividad económica.La nueva investigación es uno de los primeros signos tangibles de que la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático están cumpliendo las expectativas que han generado."Hay muchas pruebas anecdóticas de que la IA ha superado a los humanos en muchas áreas, pero no hubo mucha evidencia empírica causal", señala Meng Liu, una de las investigadoras, en un comunicado Añade que hay evidencias de que la IA se correlaciona con el crecimiento económico. Sin embargo, aclara que "parece que hay una discrepancia entre lo que dice nuestra intuición sobre la IA, frente a lo que realmente se observa", añade. Por ejemplo, las tasas de crecimiento de la productividad agregada se estancaron desde la década de 2000.Liu y el coautor Xiang Hui, citan una investigación de 2017 del MIT y la Universidad de Chicago que destaca la paradoja entre las altas expectativas y los resultados modestos de productividad para la inteligencia artificial."Teniendo en cuenta las estadísticas de crecimiento agregadas, los pesimistas dicen que la IA realmente no está ayudando a la productividad", agrega Hui.“El problema es que normalmente toma tiempo que las organizaciones incrementen las innovaciones complementarias, ya sea organizativas o tecnológicas, para cosechar los beneficios de AI. Aquí es donde entra nuestra investigación”, concluye Hui.