La Inteligencia Artificial puede ver a través del espejo

Investigadores de Cornell University han descubierto que las aplicaciones de inteligencia artificial logran hallar diferencias entre una imagen real y su reflejo que pasan inadvertidas para el ojo humano, y que tampoco son detectadas por otras tecnologías.De acuerdo a una nota de prensa , los algoritmos empleados en la inteligencia artificial son capaces de descubrir detalles que no se tenían en cuenta al momento de comparar las imágenes originales de sus reflejos. Por ejemplo, hallan mínimas variantes en aspectos estéticos de una persona, como su cabello o su barba, o también en el ángulo de su mirada.Los científicos partieron de un concepto claro: el universo y todo aquello que vemos no es perfectamente simétrico. Existen diferencias que son evidentes y otras que nuestros ojos no alcanzan a apreciar, por eso ser humano se ha esforzado en desarrollar tecnologías que puedan evidenciar estas variantes entre imágenes, reflejos y copias.En este caso, el estudio desarrollado por los expertos de la universidad norteamericana se sustenta en la noción de quiralidad (chirality, en inglés). Se trata de un término definido por la ciencia como la propiedad que tiene todo objeto de no superponerse con exactitud con la imagen que le devuelve el espejo.A partir de allí, los autores de la investigación (titulada precisamente “Visual Chirality”) se centraron en aplicar este concepto al mundo de la inteligencia artificial, descubriendo que esta rama de la informática posee un gran potencial para optimizar el reconocimiento de las diferencias que se presentan entre imágenes reales y reflejos.