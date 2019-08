La Nación Digital demanda una nueva reforma fiscal

No deseamos seguir haciendo propuestas para una mejor gestión de un sistema analógico, ya estancado y obsoleto. En estas páginas, deseamos proponer nuevas soluciones tributarias en una Nación Digital actual.



Desde hace más de cincuenta años nos encontramos en un imparable proceso de informatización de las relaciones económicas y tributarias, ante el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.



Por tanto, no sugerimos una nueva reforma del sistema fiscal, exigimos un profundo análisis de la sociedad digitalizada actual, y concebir una nueva relación jurídico-tributaria basada en esta realidad social.



Este proyecto, indudablemente planteará importantes retos, exigirá un profundo análisis de la situación actual y de las tendencias sociales previsibles, también la adecuada calificación y tributación de las rentas, y en especial de las derivadas de las nuevas transacciones y operaciones económicas digitalizadas, y siempre con un efectivo control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.



En absoluto puede plantearse que en esa imparable evolución, por falta de análisis adecuado, lleguemos a permitir que la economía digital se convierta en un paraíso fiscal, y que toda la tributación incida en las rentas tradicionales. Sería absurdo y engañoso ese anhelo, aunque algunos parece que lo pudieran pretender.



Los mismos principios de justicia y equidad deben imperar en la tributación de la Nación Digital, que en la economía tradicional. Otras características del sistema tributario actual deberían ser también respetadas, como el principio de neutralidad fiscal.



Atributos diferenciados



No obstante, intuimos que el sistema fiscal de la Nación Digital puede disponer de ciertas características y atributos diferenciados. Por ejemplo, los pagos a las agencias tributarias públicas no tiene porqué demorarse, podrían ser automáticos y simultáneos con la operación económica efectuada.



Por tanto, el contribuyente, salvo en casos excepcionales, no estaría obligado a la presentación de declaraciones periódicas adicionales. El procedimiento tributario gestionaría al instante la obligación tributaria, permitiendo así una recaudación rápida, fluida y efectiva, y con un coste reducido para la agencia tributaria beneficiada.



Por ejemplo, tras la prestación de un servicio, el contribuyente retribuido recibiría su pago, deducidos los impuestos indirectos, sin necesidad de realizar declaraciones complementarias.



El sistema sería transparente y automático, siendo informado el contribuyente periódicamente de su situación fiscal, y en su caso, de las actuaciones pendientes a realizar ante la agencia.