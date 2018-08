La Tierra está expuesta a un calentamiento repentino

“Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero no son el único factor determinante de la temperatura en la Tierra. Nuestro estudio sugiere que el calentamiento global inducido por humanos puede desencadenar otros procesos del sistema de la Tierra, a menudo llamados "retroalimentaciones", que pueden generar un mayor calentamiento global, incluso si dejamos de emitir gases de efecto invernadero ", explica el autor principal Will Steffen. Y añade: "Evitar este escenario requiere una redirección de las acciones humanas, desde la explotación hasta la administración del sistema de la Tierra".El coautor Hans Joachim Schellnhuber explica que en su estudio "mostramos cómo las emisiones de gases de efecto invernadero que se han generado desde la era industrial fuerzan a nuestro clima y, en última instancia, al sistema terrestre, al desequilibrio”.Especifica que la maquinaria planetaria, una vez superado un nivel crítico de estrés, puede experimentar cambios rápidos y tal vez irreversibles que inclinen a todo el sistema del planeta a un nuevo estadio."Lo que no sabemos todavía es si el sistema climático puede 'estacionarse' de manera segura en torno a los 2°C por encima de los niveles preindustriales, tal como prevé el Acuerdo de París, o, si se estabiliza en ese umbral, deslizarse por la pendiente hacia un planeta invernadero", añade. Tal como explicó Schellnhuber en 2009, con las temperaturas previstas ante estos cambios, el planeta no soportará más de 1.000 millones de habitantes."El clima y otros cambios globales nos muestran que los seres humanos estamos impactando el sistema de la Tierra a nivel mundial. Esto significa que nosotros, como comunidad global, también podemos gestionar nuestra relación con el sistema para influir en las futuras condiciones planetarias. Este estudio identifica algunas de las palancas que se pueden utilizar para hacerlo ", concluye la coautora Katherine Richardson.