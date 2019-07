La UE apuesta por la innovación territorial ante la desertización poblacional

El envejecimiento de la población unido a menores oportunidades de empleo en territorios con baja natalidad, más la difícil accesibilidad por falta de conexiones de transporte y el decreciente número de servicios sociales hacen que la España despoblada sea una candidata perfecta para el estancamiento económico y social, si no su declive. La carencia de banda ancha en zonas con baja densidad de población tampoco ayuda a la hora de ofrecer nuevas oportunidades que permitirían fomentar la prosperidad económica y social.Numerosos elementos vitales que van desapareciendo en extensos territorios del interior de España están contribuyendo a que la población rural se vea obligada a emigrar a las ciudades en la búsqueda de mejores soluciones. Ello ha multiplicado la vulnerabilidad de las personas que viven en territorios rurales, así como el medio ambiente.Una dinámica de despoblación que parece imparable no sólo plantea retos a los territorios rurales, sino que también tiene consecuencias en los núcleos urbanos que acogen a las poblaciones emigradas. Las ciudades se ven obligadas a responder a las demandas de servicios públicos de los nuevos habitantes en poco tiempo, lo que constituye un desafío a la hora de planificar nuevas infraestructuras que respondan a las necesidades de sus habitantes.En España la situación descrita es especialmente grave, no solamente porque se vacía , sino porque numerosas personas que emigran de los territorios rurales terminan encontrándose en situación de desempleo en los núcleos urbanos. La despoblación no sólo tiene impacto en una menor actividad económica rural, sino que genera la necesidad de crear nuevas políticas activas en los entornos urbanos.El impacto de regiones despobladas en sociedades longevas, como es el caso de España, plantea desafíos adicionales. Según distintas proyecciones , para el año 2030 se espera que España supere a Japón en tener la mayor esperanza de vida del mundo. En 2030, se prevé que la esperanza de vida de los españoles aumente en 2,8 años hasta alcanzar los 85,8 años con respecto a 2018. En 2018, España ocupó el segundo lugar en sociedades longevas en el mundo, con una vida promedio de 82,9 años.Frente a estos retos, la Unión Europea destaca que la política de la UE puede contribuir en dos objetivos: competitividad y cohesión . Ello tiene como objetivo apoyar a las regiones rezagadas, especialmente aquellas que, a pesar de décadas de apoyo de la UE, no han conseguido converger hacia el promedio europeo. Parte del debate se centra en si la política de cohesión debería seguir invirtiendo en regiones avanzadas de la UE, especialmente en aquellas regiones metropolitanas más ricas. La forma en que la política de cohesión puede apoyar mejor el crecimiento, el empleo y la innovación fuera de áreas densamente pobladas y regiones con características geográficas especiales, es también un tema dominante de las discusiones en los círculos políticos europeos.Frente a la década de los 2020s, la Unión Europea pretende enfocar soluciones políticas a nuevos desafíos, como los temas de inmigración, energía, TIC y banda ancha, así como la importancia de vincular a las regiones con estrategias de especialización inteligente . La especialización inteligente está vinculada a la innovación regional, ya que proporciona un camino para una diferenciación impulsada por la innovación y la transformación económica, basándose en los activos locales y las fortalezas comparativas. Sin embargo, aunque tener una estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente ( RIS3 ) se ha convertido en un requisito previo para recibir fondos del FEDER, no todas las regiones de la UE han logrado explorar oportunidades de especialización inteligente con éxito. De hecho, la UE sugiere que la excelencia en innovación sigue estando concentrada en solo un pequeño número de regiones.La Unión Europea no es ajena a que la geografía de ciertas regiones les impide competir con otras regiones en igualdad de condiciones. El artículo 174 del TFUE establece que: "entre las regiones interesadas, se prestará especial atención a las zonas rurales, las zonas afectadas por la transición industrial y las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones con una densidad de población muy baja". La UE asume que algunas de estas regiones pueden requerir asistencia adicional.El Reglamento de Disposiciones Comunes del Parlamento Europeo y Consejo Europeo ( 1303/2013 ) ofrece diversas formas de asistencia a estas regiones. Las resoluciones del Parlamento en 2016 sobre territorios despoblados también han contribuido al debate, teniendo una opinión positiva sobre la implantación de medidas especiales para esas regiones.