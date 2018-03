La UMH entra en el accionariado de dos empresas

Ganadores



Los proyectos ganadores son:



-Xmarp, una nueva línea de buzones electrónicos, monitorizados a través del móvil, que permiten recibir paquetería a domicilio

-Cloud Pangea, que consiste en una plataforma de financiación colectiva de proyectos sin ánimo de lucro con un sistema innovador de donaciones no monetarias

-Córalel, que ofrece servicios y aplicaciones electrónicas basadas en tecnología NFC con aplicaciones específicas para salud, entre otras

-Create Your Energy, que diseña y comercializa un nuevo concepto de aerogenerador portátil

-Centro Canino, que propone la creación de un hotel canino y centro de día con infraestructuras especiales para el adiestramiento de canes, con objetivos como la defensa y la seguridad

-Efficiency, que se dedica al desarrollo de herramientas eficientes para la gestión de horarios rotativos en las empresas

-Mi Palomo, que diseña, fabrica y comercializa sistemas de geolocalización para palomos deportivos con el objetivo de evitar pérdidas

-PropurGo!, que desarrolla un sistema de tracción delantera adaptable a las sillas de ruedas para personas con movilidad reducida

-Technounion, que propone una herramienta para generar material formativo en 3D, especializado en ramas de ingeniería

-Woody Karts, que fomenta la psicomotricidad e imaginación de niños y niñas a través de karts de madera con un diseño unisex, personalizable y que, además, es sostenible y reciclable

-Withoutrees, que desarrolla materiales de papel, más ecológicos y de mayor calidad, dedicados a la cartelería, mediante la reutilización de residuos de canteras. Los promotores de esta última idea han obtenido el premio especial Fundación Levantina al tratarse del proyecto más innovador relacionado con el sector de la piedra natural.



Los proyectos reconocidos con un accésit son:



-Enorutas.com, una web centrada en el enoturismo que ayuda al cliente, mediante geolocalización, a encontrar bodegas, eventos y rutas. También, da apoyo a bodegas sin infraestructuras para ofrecer servicios de enoturismo

-Ofermar, una plataforma web dedicada a la venta del stock de la piedra natural a través de un portal web y una aplicación móvil

-Be Well, un proyecto que trabaja en la evaluación online de problemas psicosociales en la población infantil y juvenil

-La Mesa de Trabajo, una consultora de servicios cuya misión es asesorar a políticos y representantes institucionales

-Padel Access 365, consiste en un sistema de gestión en la nube y centralización de servicios con el objetivo de modernizar las instalaciones deportivas de pádel

-Duna, un proyecto basado en la creación de áreas deportivas sobre montañas artificiales

-Enjoya, que consiste en una plataforma integrada dentro de una joyería online para que el usuario pueda diseñar su joya de forma libre, aunque con asesoramiento profesional

-La Ruta de los Sabores, dedicada a la producción y distribución de productos ecológicos

-Puliflex, un proyecto del sector de la piedra natural que busca mejorar el proceso de pulido de cualquier material pétreo y contribuir a la sostenibilidad con una mejora de la eficiencia global en el proceso industrial

-DoPrint 3D, que consiste en una web donde se ofrecen productos y diseños de piezas o recambios, creados mediante impresión 3D, a bajo coste y respetuosos con el medio ambiente

-Escuela Valor es un proyecto que ofrece soluciones para reducir y prevenir los casos de acoso entre los jóvenes.