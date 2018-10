La actividad humana bloquea la evolución de las especies

Los seres humanos estamos exterminando especies animales y vegetales tan rápidamente que el mecanismo de defensa incorporado de la naturaleza, la evolución, no puede seguir este ritmo, según una investigación publicada en PNAS.Un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) calculó que si los esfuerzos actuales de conservación no mejoran, muchas especies de mamíferos se extinguirán durante las próximas cinco décadas, por lo que la naturaleza necesitará entre 3 y 5 millones de años para recuperarse de esta pérdida de biodiversidad.El año pasado, investigadores de México y Estados Unidos publicaron un alarmante estudio en el que señalaban que las especies de vertebrados están desapareciendo cada vez más y más rápidamente, y advertían que la sexta extinción masiva de especies ya ha comenzado, está mucho más avanzada de lo que se pensaba y que será catastrófica para nuestro planeta.En los últimos 450 millones de años la Tierra ha conocido cinco extinciones masivas, durante las cuales desaparecieron el 75% de las especies debido a cambios ambientales. Después de cada extinción, la evolución ha cubierto esa pérdida de biodiversidad con la creación de nuevas especies.Esas extinciones anteriores se produjeron por causas naturales y en escalas de tiempo de millones de años, pero la sexta extinción masiva está directamente causada por la acción humana y se está desarrollando a una velocidad inusitada.Después de la aparición de los humanos modernos, se han destruido miles de ecosistemas, se han sobreexplotado los recursos del planeta, se ha contaminado, propagado microbios, virus y especies invasoras, una actividad que ha conducido al calentamiento global. La sexta extinción en curso es el resultado directo de este impacto humano.Esta nueva investigación, en la que también ha participado la Universidad de Gotemburgo (Suecia), ha calculado que las extinciones se están moviendo demasiado rápido para que la evolución de la vida se mantenga en el planeta. Eso significa que la acción humana está interrumpiendo los ciclos naturales de la evolución que afectan a la biodiversidad global.Si hacemos abstracción del impacto humano, las especies animales y vegetales actuales necesitarían de 5 a 7 millones de años para restaurar la biodiversidad al estado en el que se encontraba antes de la aparición humana moderna. Y de 3 a 5 millones de años para alcanzar los niveles actuales de biodiversidad, ya profundamente alterados por la presencia del homo sapiens moderno.Los investigadores llegaron a esta conclusión utilizando su extensa base de datos de mamíferos, que incluye no solo las especies que aún existen, sino también los cientos de especies que vivieron en el pasado reciente y se extinguieron a medida que el Homo sapiens se extendió por todo el mundo. Esto significa que los investigadores han podido estudiar el impacto total de nuestra especie en otros mamíferos.Usaron potentes ordenadores, simulaciones evolutivas avanzadas y datos completos sobre las relaciones evolutivas y el tamaño corporal de los mamíferos existentes y extintos, y cuantificaron el tiempo evolutivo que se perdería por las extinciones pasadas y futuras, así como el tiempo que tomaría la recuperación de especies.