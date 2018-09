La adicción a la nicotina se puede apagar mediante luz

Investigadores franceses han conseguido manipular la adicción a la nicotina en ratones, de forma rápida e irreversible, gracias a la luz.



La nicotina, un alcaloide encontrado principalmente en la planta del tabaco, actúa sobre el cerebro a través de receptores nicotínicos que son activados por la nicotina. Los receptores son espacios de las neuronas a los que se adhieren los neurotransmisores, las sustancias químicas que transmiten los mensajes entre neuronas.



Neurotransmisor y receptor actúan como una llave y una cerradura: sólo un mensaje específico actúa con el receptor adecuado. Es lo que pasa con la nicotina y el receptor nicotínico.



Lo que han conseguido estos investigadores es modificar el receptor nicotínico en los ratones, al que han añadido un nano interruptor químico sensible a la luz. De esta forma, es posible bloquear la cerradura del receptor cuando llega el neurotransmisor con el mensaje de la nicotina, bajo el efecto de la luz violeta. Si la luz es verde, o en la oscuridad, el receptor está abierto y deja actuar a la nicotina en el cerebro (está encendido).



La luz violeta permite por tanto suspender la atracción (adicción) por la nicotina. Los investigadores han comparado el tiempo que pasaban los ratones del experimento en dos compartimentos, uno con nicotina, y otro sin ella.



Luz violeta



Cuando los ratones están iluminados con luz verde, la nicotina puede hacer su efecto en el cerebro y los ratones optan por introducirse en el compartimento que tiene nicotina. Pero si se enciende una luz violeta, pasan el mismo tiempo en cada uno de los compartimentos, lo que según los investigadores demuestra que ya no dependen de la nicotina.



En este estudio, los investigadores se han concentrado en un receptor nicotínico particular, del tipo b2, y en una zona cerebral clave del circuito de recompensa, que es el que libera la dopamina.



Cuando se inyecta en vena nicotina, las neuronas de la dopamina responden mediante un aumento de su actividad eléctrica que termina liberando dopamina. Esta liberación de dopamina es la clave de cualquier adicción, incluida la del tabaco.



La nicotina es un compuesto químico que constituye un estimulante natural. En la planta del tabaco, la nicotina tiene el cometido de alejar a los parásitos. En el ser humano, es la que engendra la dependencia, así como las sensaciones de placer y disminución de la ansiedad o la depresión, al menos temporalmente.