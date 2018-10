La alimentación bio disminuye el riesgo de cáncer

Posibles explicaciones



Los investigadores señalan que la presencia de pesticidas sintéticos en los alimentos procedentes de la agricultura clásica, puede ser una posible explicación de estos resultados.



Otra explicación pueden ser los niveles potencialmente más altos de ciertos micronutrientes (antioxidantes carotenoides, polifenoles, vitamina C o perfiles de ácidos grasos más beneficiosos) en los alimentos orgánicos.



No obstante, los investigadores advierten que estos resultados no pueden considerarse concluyentes, ya que deberán ser confirmados mediante otros estudios sobre otros núcleos de población y en diferentes contextos.



Esta investigación se alinea con otro fenómeno paralelo no menos relevante: el creciente auge del consumo de productos procedentes de la agricultura biológica.



Las razones de este auge se encuentran en la cada vez mayor sensibilidad social hacia los aspectos medioambientales de la economía, así como a la preferencia de productos que carezcan de aditivos químicos.



De este estudio no puede concluirse que la alimentación bio tenga un efecto protector sobre la salud, o que los productos de la agricultura convencionales sean nocivos, recalcan los investigadores.



Señalan asimismo que, aunque la manipulación de algunos aditivos químicos empleados en la agricultura ha expuesto a los agricultores a cáncer de próstata, linfomas y enfermedad de Parkinson, no se ha comprobado que los aditivos tengan esos efectos a través del consumo de productos surgidos de esos cultivos.