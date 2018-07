La anestesia podría inducir un sueño que jamás se recuerda

Previamente, gracias también al EEG,

rastros de actividad en redes neuronales de pacientes en coma, lo que supone que estos tenían algún grado de consciencia a pesar de su ausencia de reacción a estímulos.

Hace unos años, un equipo de científicos del ICM francés logró incluso

para determinar el grado de actividad neuronal de este tipo de pacientes con un escáner.

Por otro lado, gracias a la tecnología se ha podido analizar el cerebro en estado de

. Esto se hizo hace unos años en el marco del

,

realizado a gran escala sobre las llamadas “experiencias cercanas a la muerte” (ECM) que pueden darse durante paradas cardiorrespiratorias.

Bajo el efecto del propofol, el EEG señaló que el cerebro no distinguía entre oraciones normales y extrañas. En cambio, cuando el anestésico fue la dexmedetomidina, sí se detectó actividad, es decir, que el cerebro sí estaba tratando de interpretar el significado de las palabras. Al despertar de ambos anestésicos, sin embargo, ninguno de los sujetos recordaba las oraciones que había escuchado.Además, se analizó la reacción de los cerebros de los participantes a sonidos desagradables presentados durante la anestesia. Se constató que, al repetirles dichos sonidos tras despertar, sus cerebros reaccionaban más rápido a estos que a otros que no habían escuchado mientras permanecían anestesiados, lo que supone que de alguna forma "los reconocían". Según los autores del estudio , estos hallazgos demuestran que, bajo los efectos de determinados anestésicos, el cerebro puede procesar sonidos y palabras, independientemente de que estos no se recuerden una vez recuperada la consciencia.Por tanto, afirman, en contra de la creencia común, la anestesia no supone la pérdida total de la consciencia, sino un estado de sueño más similar al del sueño natural de lo que hasta ahora se pensaba.¿Qué ocurre realmente en la mente humana en estados de inconsciencia como la anestesia general, el coma o la muerte clínica? Gracias a las nuevas tecnologías y sus mejoras se empieza a comprender este punto.Curiosamente, casi un 40% de los pacientes analizados para este estudio informaron de algo similar a lo que se ha detectado en los pacientes anestesiados del estudio de la Universidad de Turku: haber tenido cierta percepción de consciencia durante las ECM, aunque ya no conservasen ningún recuerdo explícito de los acontecimientos.