La autoconsciencia es una rareza, pero se puede potenciar

Solo entre un 10% y un 15% de las personas son autoconscientes, asegura la investigadora estadounidense Tasha Eurich , especialista en psicología organizacional, una de las colaboradoras de The New York Times más leídas, y autora de varios títulos de éxito sobre cómo mejorar el desempeño en organizaciones potenciando la autoconsciencia.Eurich y su equipo de colaboradores han llegado a esta y otras curiosas conclusiones sobre la autoconsciencia humana tras analizar a 5.000 personas en 10 investigaciones distintas, con el objetivo de definir qué es la autoconsciencia, por qué la necesitamos y cómo podemos incrementarla.¿Qué entendemos por autoconsciencia? Según la perspectiva psicológica tradicional, tener autoconsciencia implica ser capaces de reconocer nuestros estados de ánimo, nuestras limitaciones, defectos y recursos; o nuestras propias intuiciones.Según explica Eurich en un artículo aparecido en Harvard Business Review , existirían además dos tipos de autoconsciencia: la interna y la externa. El grado de autoconsciencia interna lo determina la claridad con la que vemos nuestros propios valores, pasiones, aspiraciones; y con la que somos capaces de entender cómo todo eso encaja con nuestro entorno e impacta e influye en los demás.Eurich y su equipo han constatado en su investigación que este tipo de autoconsciencia se asocia con una mayor satisfacción en el trabajo y en las relaciones, con un mayor control personal; y con una mayor felicidad y satisfacción sociales.El segundo tipo de autoconsciencia nos permite comprender cómo somos vistos por otras personas. Eurich ha descubierto que los individuos que saben cómo los ven los demás son más hábiles para mostrar empatía y tener en cuenta las perspectivas ajenas.Lo más curioso de estas dos formas de autoconsciencia, dice Eurich, es que tener un nivel alto en una no implica un nivel alto en la otra. De hecho, “nuestra investigación prácticamente no encontró ninguna relación entre ellas”, de lo que se deduce que la autoconsciencia completa sería un “un delicado equilibrio entre ambos puntos de vista, que son distintos e incluso pueden competir”.Otro hallazgo interesante de Eurich y su equipo es el papel del poder y de la experiencia en el nivel de autoconsciencia individual.Según sus resultados, las personas con mucha experiencia y poder tienden a verse como altamente experimentadas, percepción que hace que no se cuestionen sus supuestos. Estos individuos pueden caer entonces en una “falsa sensación de confianza sobre su propio desempeño”, y en la cerrazón.Solo aquellos que, en esta situación, son capaces de buscar comentarios críticos con frecuencia, pueden contrarrestar esta tendencia. En el ámbito laboral, que es en el que Eurich ha realizado su estudio, son vistos además como los líderes más exitosos.