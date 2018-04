La búsqueda de vida extraterrestre necesita otra mirada

La búsqueda de vida extraterrestre, ya sea en sus formas más simples o complejas, es una antigua pasión humana. El proyecto SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) es emblemático al respecto: desde los años 70 del siglo pasado analiza señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios en busca de un indicio de inteligencia más allá de nuestro planeta.También ha enviado mensajes de diferente naturaleza al espacio y espera una respuesta que nunca se ha producido.Astrónomos consultados por Tendencias21 en varias ocasiones señalan asimismo que en sus correspondientes observaciones de las diferentes dimensiones del universo, nunca han encontrado señales de otra civilización en el espacio exterior. El off the record coincide con el discurso científico.Diferentes señales cósmicas de radio descubiertas en 2007 tampoco han permitido concluir que se trate de emisiones tecnológicas de otra civilización. La última explicación, tal como informamos en otro artículo , es que proceden de un agujero negro supermasivo.Ahora, dos neuropsicólogos de la Universidad de Cádiz, Gabriel de la Torre y Manuel García Sedeño, han publicado en la revista Acta Astronautica un nuevo artículo que plantea una interesante cuestión: ¿realmente estamos mirando en la dirección adecuada? Quizá no, explican en un comunicado de la citada universidad.“Cuando pensamos en otros seres inteligentes tendemos a verlos desde nuestro tamiz perceptivo y de consciencia, sin embargo estamos limitados por nuestra visión sui géneris del mundo, y nos cuesta admitirlo”, apunta de la Torre.“Lo que intentamos con esta diferenciación es contemplar otras posibilidades”, añade. “Por ejemplo, seres de dimensiones que nuestra mente no llega a captar; o inteligencias basadas en formas de materia o energía oscuras, que constituyen casi el 95% del universo y que apenas comenzamos a vislumbrar. Incluso existe la posibilidad de que existan otros universos, como indican los textos de Stephen Hawking y otros científicos”.Los autores plantean que nuestra propia neurofisiología, psicología y conciencia pueden desempeñar un papel importante en la búsqueda de civilizaciones no terrestres, un aspecto que consideran se ha descuidado hasta ahora.Para probarlo, realizaron un experimento con 137 personas, que tuvieron que distinguir fotografías aéreas con estructuras artificiales (edificios, carreteras…) de otras con elementos naturales (montañas, ríos…). En una de las imágenes se insertó un diminuto personaje disfrazado de gorila para ver si los participantes se daban cuenta.Este ejercicio estaba inspirado en el que realizaron los investigadores Christopher Chabris y Daniel Simons en los años 90 para mostrar la ceguera atencional del ser humano. La ceguera por falta de atención es la incapacidad de una persona de notar un estímulo inesperado en el campo visual cuando la persona está realizando otras tareas que demandan atención.En aquel experimento, un chico con un disfraz de gorila se paseó por delante de una escena, gesticulando, mientras los observadores estaban atareados en otra cosa (contar los pases de pelota de los jugadores con camiseta blanca): más de la mitad no se percató del falso gorila (ver video).“Es muy llamativo, pero muy significativo y representativo a la vez, cómo funciona nuestro cerebro”, apunta de la Torre, que explica cómo en el caso de su experimento con las imágenes, los resultados fueron parecidos.