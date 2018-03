La carencia de cobre en el organismo produce obesidad

¿Contribuye la deficiencia de cobre a la epidemia de obesidad? Aunque pequeñas cantidades de cobre son esenciales para la salud -ostras, hígado, legumbres y frutos secos son una buena fuente- el papel del cobre en el metabolismo no estaba claro: algunos estudios habían hallado que impulsaba la quema de grasa, otros que la reducía.Investigadores de la Universidad de California en Berkeley, del Laboratorio Nacional Lawrence de Berkeley y del Instituto Médico Howard Hughes (EE.UU.), han aclarado el papel crucial que juega el cobre en la alimentación: Ayuda a mover la grasa de las células grasas -llamadas adipocitos - al torrente sanguíneo, para usar dicha grasa como energía.Sin cobre suficiente, la grasa se acumula en las células grasas sin ser utilizada, dice Christopher Chang, profesor de química y biología molecular y celular en la Universidad de Berkeley, en la información de ésta."A diferencia de otros estudios que relacionan los niveles de cobre tanto con el aumento como la disminución del metabolismo de las grasas, nuestro estudio muestra definitivamente cómo funciona: es una señal que activa las células grasas", dice Chang, que también trabaja en el Berkeley Lab y en el Instituto Howard Hughes. "Si pudiéramos encontrar una manera de quemar grasa más eficientemente, podría ser una gran contribución para contrarrestar la obesidad y la diabetes."El nuevo estudio se ha publicado en línea, y será publicado en la edición impresa de julio de la revista Nature Chemical Biology. Sus resultados apuntan no sólo a un nuevo papel para el cobre en el metabolismo, sino que ponen de relieve el papel clave que juega el cobre en todo el cuerpo. Anteriormente, Chang había mostrado que el cobre es una molécula de señalización clave en el cerebro, que frena la sobre-excitación de las células nerviosas."El trabajo que hemos realizado con el cobre realmente demuestra que la señalización no se limita a sólo a unos pocos elementos de la tabla periódica, como el sodio, calcio y potasio", dice. "El cobre es una nueva clase de señalización".Las funciones similares que cumple el cobre en la regulación de las células nerviosas y en la quema de grasa van en la línea de la creciente percepción de que el sistema neurológico, especialmente el cerebro, juega un papel en las enfermedades del metabolismo y el sistema inmune, tales como la obesidad y la inflamación."Algunos de nosotros pensamos ahora acerca de la obesidad como una enfermedad neurológica más que estrictamente una enfermedad metabólica, ya que hay conexiones potenciales entre el tejido adiposo y el cerebro", dice. "La idea de que la obesidad y las enfermedades relacionadas con ella como la diabetes pueden ser de naturaleza neurológica abre la puerta a una nueva ciencia básica y nuevos enfoques terapéuticos."