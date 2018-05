La ciencia atraviesa una crisis de confianza

Identificamos cuatro predictores principales, tanto de la aceptación de la ciencia como del escepticismo hacia la ciencia: la ideología política; la religiosidad; la moralidad; y el conocimiento científico.Estas variables tienden a interrelacionarse, en algunos casos con bastante intensidad, lo que significa que pueden estar confundidas. Un ejemplo: una relación observada entre el conservadurismo político y la confianza hacia la ciencia podría en realidad ser causada por otra variable, por ejemplo, la religiosidad. Cuando no se miden todos los elementos a la vez, es difícil evaluar adecuadamente cuál es el valor predictivo de cada uno de ellos.Por tanto, investigamos la heterogeneidad del escepticismo hacia la ciencia entre las muestras de los participantes de Norteamérica. Próximamente realizaremos otro estudio transnacional a gran escala, sobre el escepticismo hacia la ciencia en Europa y otras regiones.Proporcionamos a los participantes diferentes declaraciones sobre el cambio climático (por ejemplo, 'Las emisiones de CO2 humanas causan el cambio climático'), la modificación genética (por ejemplo, 'GM de los alimentos es una tecnología segura y confiable') y la vacunación (por ejemplo, 'creo que las vacunas tienen efectos secundarios negativos que superan los beneficios de la vacunación para niños').Los participantes tenían que indicar en qué medida estaban de acuerdo o en desacuerdo con estas declaraciones. También medimos la confianza de los participantes en la ciencia, e incluimos una tarea en la que podían indicar cuánto dinero público se debería invertir en ciencia, en comparación con otros aspectos de inversión pública.Evaluamos por último el impacto de la ideología política, de la religiosidad, de las inquietudes morales y de la cultura científica sobre las respuestas de los participantes a estas diversas medidas. La medición se realizó mediante una prueba de alfabetización científica, consistente en que los participantes debían distinguir entre afirmaciones verdaderas o falsas. Por ejemplo, "toda la radioactividad está hecha por humanos" y "el centro de la Tierra está muy caliente".La ideología política no jugó un papel significativo en la mayoría de nuestras medidas. La única forma de escepticismo científico que fue consistentemente más pronunciada entre los encuestados políticamente conservadores en nuestros estudios fue, como es lógico, el escepticismo hacia el cambio climático. Pero, ¿qué pasa con las otras formas de escepticismo o con el escepticismo hacia la ciencia en general?El escepticismo sobre la modificación genética no aparece relacionado con la ideología política o las creencias religiosas, aunque se correlaciona con el conocimiento de la ciencia: cuanto peores eran los resultados obtenidos por los participantes en la prueba de alfabetización científica, más escépticos se mostraban con respecto a la seguridad de los alimentos genéticamente modificados.El escepticismo hacia las vacunas tampoco mostró relación alguna con la ideología política, si bien es más intenso entre los participantes religiosos, con una influencia particular de las preocupaciones morales sobre la naturalidad de la vacunación.Al ir más allá del escepticismo hacia un campo específico de la ciencia, ¿qué observamos acerca de una confianza general en la ciencia y la voluntad de apoyar a la ciencia de manera más amplia?Los resultados fueron bastante claros: la confianza en la ciencia es mucho más baja entre los religiosos. En particular, la ortodoxia religiosa fue un fuerte predictor negativo de la fe en la ciencia y los participantes ortodoxos también fueron los menos positivos sobre la inversión de dinero público en la ciencia. Pero la ideología política no contribuyó con ninguna variación significativa más allá de la religiosidad.A partir de estos estudios, hay un par de lecciones que aprender sobre la actual crisis de fe que afecta a la ciencia. El escepticismo de la ciencia es bastante diverso. Además, la desconfianza hacia la ciencia no tiene tanto que ver con la ideología política, excepto en el caso del escepticismo sobre el cambio climático, que claramente se encuentra impulsado por la política.Además, estos resultados sugieren que el escepticismo hacia la ciencia no puede remediarse aumentando sin más el conocimiento de la gente sobre la ciencia. El impacto de la alfabetización científica en el escepticismo científico, en la confianza en la ciencia y en la voluntad de apoyar la ciencia, es pequeño, salvo en el caso de la modificación genética.Algunas personas son reacias a aceptar hallazgos científicos particulares por varias razones. Cuando el objetivo es combatir el escepticismo y aumentar la confianza en la ciencia, un buen punto de partida es reconocer que el escepticismo hacia la ciencia tiene muchas formas.(*) Bastiaan T Rutjens es profesor de Psicología en la Universidad de Amsterdam. Este artículo se publicó originalmente en Aeon. Se reproduce bajo licencia Creative Commons.