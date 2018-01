La ciencia redefine el concepto de relación con la naturaleza

Un estudio de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) señala que el mundo necesita valorar las contribuciones simbólicas de la naturaleza más allá de su valor material, comprendiendo también las aportaciones sociales y culturales que ofrece a las sociedades humanas. El estudio se ha publicado en la revista Science firmado por 30 expertos internacionales, según informa IPBES en un comunicado La comida abundante, el agua limpia y el aire saludable son los beneficios más valiosos y visibles de la naturaleza para las personas. Esto ha reforzado la creencia generalizada y cada vez más controvertida de que la naturaleza es principalmente una fuente de servicios o de productos básicos. El nuevo enfoque propone incluir otras contribuciones de la naturaleza a la humanidad a la hora de establecer políticas medioambientales.En el artículo se señala que la naturaleza no es sólo un tema de capitales, productos o de flujos. La alimentación es un buen ejemplo para explicar el concepto: no sólo se basa en nutrientes, sino que está en el centro de las identidades culturales, del arte y en la base de la felicidad humana. De la misma forma, las contribuciones de la naturaleza trascienden lo que pueden informar los mercados de las materias primas para la economía.Según los investigadores, el ejemplo de la alimentación se puede generalizar a todos los ámbitos de la naturaleza: por ejemplo, si tenemos en cuenta su papel en los ciclos naturales del agua, y el aire.Añaden que un bosque es mucho más que un lugar donde pasear y contemplar árboles, ya que puede representar la identidad de un pueblo o de una cultura. Estos valores relacionales con la naturaleza son básicos, pero normalmente no se consideran cuando están en juego beneficios materiales y económicos, señalan los investigadores en su artículo.Estas aportaciones intangibles son las que hay que tener en cuenta en nuestra relación con la naturaleza y las que deben estar integradas en las decisiones políticas que afectan a nuestra relación con la naturaleza, señalan.El IPBES define 18 modalidades de las contribuciones que la naturaleza realiza a nuestras sociedades, entre ellas su contribución al clima, al agua, la alimentación, la medicina, la identidad de los pueblos y las personas, a los procesos de aprendizaje…El nuevo concepto tiene en cuenta la pluralidad de formas de bienestar de las sociedades, la diversidad cultural y un nuevo grupo de valores que aporta la naturaleza a la sociedad humana, como son los valores relacionales basados en los vínculos entre las personas y entre los seres humanos y la naturaleza.El reconocimiento de los efectos retroactivos de estos mecanismos que unen las dinámicas sociales (anthropogenic assets) y las dinámicas ecológicas evolutivas y funcionales, permite analizar el estado de la biodiversidad y de los ecosistemas con un nuevo enfoque, así como proyectar los efectos de los diferentes impactos de la actividad humana sobre la naturaleza con una nueva mirada, más completa e integradora.