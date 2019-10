La composición de las especies está cambiando en todo el mundo

Localización particular



El nuevo estudio demuestra que, si bien algunos lugares han experimentado una disminución en la riqueza de especies, otros muestran aumentos, mientras que los cambios en la identidad de las especies tiene que ver más con la localización.



Saber dónde está ocurriendo el cambio de biodiversidad, y cómo, es fundamental para planificar estrategias de conservación y gestión, señalan los investigadores.



Añaden que la detección de la variación geográfica en las tendencias de la biodiversidad no solo mejorará nuestra comprensión de cómo y dónde está cambiando la biodiversidad en todo el mundo, sino que también detectará las prioridades de conservación, al identificar qué regiones proteger y qué regiones ayudar a recuperar.



Escaso seguimiento



Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de datos sintetizados para este estudio, el seguimiento de la biodiversidad en general no existe en muchas regiones del planeta, por ejemplo, en el océano profundo y en los trópicos, advierten los investigadores.



El caso de los trópicos es especialmente relevante, porque si por un lado alberga a la mayor parte de la biodiversidad biológica, al mismo tiempo es donde está más amenazada porque probablemente no hay especies de reemplazo para las que desaparecen por efecto del cambio climático.



El estudio destaca la importancia crítica de continuar mejorando la cobertura espacial del seguimiento de la biodiversidad, ya que permitirá una mejor comprensión del cambio global de la biodiversidad y perfeccionará las estrategias de conservación cara al futuro.