La consciencia es la unión de cerebro y mundo, según Riccardo Manzotti

La hipótesis más generalizada sobre el origen de la consciencia señala que esta se origina en el cerebro, gracias a la actividad neuronal. Sin embargo, hasta ahora, la neurociencia no ha sido capaz de explicar por qué y cómo el cerebro puede producir consciencia.Albert Einstein decía que, por el propio interés de la ciencia, “una y otra vez es necesario dedicarse a la crítica de conceptos fundamentales, [...] especialmente en aquellas situaciones en las que el uso constante de los conceptos fundamentales tradicionales nos lleva a paradojas difíciles de resolver”.Partiendo de este modo de confrontar realidades hasta ahora incomprensibles, Riccardo Manzotti , profesor de Psicología de la Percepción de la Universidad Libre de Lengua y Comunicación de Milán (IULM, Italia) plantea una sorprendente teoría sobre la consciencia, bautizada como Spread mind o conciencia esparcida. Su idea central es la siguiente: La consciencia de un objeto sería el mismo objeto del que somos conscientes.¿Qué significa esto? En resumen, explica Manzetti en un libro recientemente publicado bajo el título The Spread Mind WHY CONSCIOUSNESS AND THE WORLD ARE ONE , que la consciencia es idéntica a los mundos externos.Manzotti, que tiene un doctorado en robótica y títulos de filosofía de la mente e informática, además de ser un especialista en inteligencia artificial, visión artificial, percepción y, sobre todo, en el tema de la consciencia, ha ilustrado su idea en una una serie de entrevistas que, a lo largo de 2017, le realizó el novelista británico Tim Parks para The New York Review of Books:Imaginemos que estamos viendo un arcoíris. Para que esto suceda, es preciso que existan el sol, las gotas de lluvia, y un espectador. El arcoíris es, por lo tanto, un proceso que requiere de varios elementos, uno de los cuales es nuestra percepción sensorial. El arcoíris no existe como algo aislado en el mundo ni tampoco solo como una imagen formada en nuestra mente, de manera aislada a lo que percibimos. Lo que pasa, más bien, es que la consciencia se extiende entre la luz del sol, las gotas de lluvia y la corteza visual del cerebro, creando un todo único que es la experiencia del arcoíris.Por tanto, según Manzotti, el espectador no ve el mundo; sino que forma parte de un proceso del mundo. "No hay imágenes ni representaciones en nuestras mentes", afirma. "Nuestra experiencia visual del mundo es un continuo entre el que ve y lo visto, unidos en un proceso compartido".El enfoque sería muy distinto al que propone la neurociencia: El cerebro recibe señales sensoriales y fabrica con ellas una imagen a través de la actividad neuronal. Por tanto, el mundo está fuera y nuestra consciencia dentro del cuerpo, separada del mundo.Según la perspectiva de Manzotti, eso no es así: La consciencia no estaría dentro del cerebro, sino que sería el proceso en el que se cruzan los elementos que participan en la percepción consciente.O, con otras palabras, la consciencia no estaría confinada dentro de un cerebro cuyas neuronas seleccionan y almacenan la información recibida de un mundo separado, apropiándose, segmentando y manipulando varias formas de información, sino que estaría esparcida entre todos los elementos que participan en la percepción consciente.Siguiendo con el ejemplo del arcoíris, podría decirse que la consciencia es física, pues para su existencia precisa del sol, del agua de lluvia y del cerebro, pero también que no está ubicada solo en el cerebro, al es un proceso compartido. Todo lo que vemos, escuchamos, tocamos, saboreamos y olemos involucra la misma creación de una “unidad física”, el momento de la consciencia, que estaría sostenido por procesos que se dan dentro y fuera de nuestra cabeza, señala Manzotti.