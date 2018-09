La contaminación aumenta los riesgos de demencia

Hasta ahora se sabía que la contaminación del aire es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca, el accidente cerebrovascular y las enfermedades respiratorias, pero su papel potencial en enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, no estaba tan claro.Los autores destacan que, al ser un estudio observacional, no puede establecerse que la causa de la demencia sea la contaminación, al mismo tiempo que los resultados pueden ser aplicables sólo a Londres. Los investigadores tampoco pudieron recoger exposiciones a más largo plazo, que pueden ser relevantes ya que la enfermedad de Alzheimer puede tardar muchos años en desarrollarse.Muchos factores pueden estar involucrados en el desarrollo de la demencia, añaden los investigadores, ya que la causa exacta aún se desconoce. Si bien existen varias vías plausibles para que los contaminantes del aire lleguen al cerebro, la forma en que podrían contribuir a la neurodegeneración no está clara.Iain Carey, uno de los investigadores, explica en un comunicado que "si bien estos hallazgos deben ser tratados con precaución, replican los resultados de otros estudios internacionales recientes que han sugerido un vínculo entre la exposición a la contaminación del aire y la demencia. Ahora se necesita más investigación para determinar si limitar la exposición a la contaminación puede retrasar la progresión de la demencia.”La OMS ya ha advertido de que contaminación ambiental ha alcanzado proporciones alarmantes: 9 de cada 10 personas respiran aire tóxico y 7 millones mueren cada año en el mundo por la polución ambiental y doméstica. Ahora sabemos que no sólo mata, sino que la contaminación también aumenta el riesgo de padecer algún tipo de demencia, especialmente Alzheimer.