La contaminación se ha convertido en una amenaza para la especie humana

Si no se aumentan drásticamente las protecciones ambientales se producirán millones de muertes prematuras a mediados de siglo en ciudades y regiones de Asia, Oriente Medio y África, advierte el informe Global Environment Outlook 6, realizado por un equipo de 250 científicos y expertos de más de 70 países, y publicado con ocasión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se celebra esta semana en Nairobi, Kenia.



El riesgo de muertes prematuras se debe a que la resistencia antimicrobiana se convertirá en una de las principales causas de muerte debido a la contaminación del agua, y a los disruptores endocrinos, productos químicos que alteran el equilibrio hormonal de los humanos, que afectarán la fertilidad masculina y femenina, así como el desarrollo neurológico infantil.



El informe añade que mundo tiene a su disposición la ciencia, la tecnología y las finanzas necesarias para encaminarse hacia el desarrollo sostenible, pero que aún falta un mayor esfuerzo de líderes empresariales y políticos que se “aferran a modelos obsoletos de producción y desarrollo”.



“La información científica es clara. La salud y la prosperidad humanas están directamente relacionadas con el estado del medio ambiente. Este informe construye una perspectiva de la humanidad: nos encontramos en una encrucijada. ¿Continuamos por nuestra ruta actual, que nos llevará a un futuro sombrío, o escogemos el camino del desarrollo sostenible? Esa es la elección que deben hacer nuestros líderes políticos, ahora", aseguró Joyce Msuya, directora ejecutiva interina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), editor del informe.



Cero residuos



El informe sugiere pasar del modelo de desarrollo de “crecer ahora, limpiar después” a un modelo económico de “cero residuos”, la llamada economía circular, para el año 2050.



Si los países destinan a las inversiones de medio ambiente un 2% de su PIB, producirían un crecimiento a largo plazo tan alto como el que se proyecta actualmente, pero con un menor impacto en el cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de ecosistemas.



El informe señala también que el mundo no está en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni para 2030 ni para 2050, y que se necesitan medidas urgentes, ya que también se encuentran en peligro las metas del Acuerdo del París, y el progreso podría ser revertido.



Entre las medidas recomendadas por el informe figura el fomento de dietas con menos carne, y reducir el desperdicio de comida. Actualmente, el 33% de los alimentos del mundo se desperdicia, y el 56% se genera en los países desarrollados. Si esto no cambia, será necesario aumentar la producción de alimentos un 50% para satisfacer la demanda de entre 9.000 y 10.000 millones de habitantes del planeta en 2050.



Otra medida es invertir estratégicamente en las áreas rurales para reducir la migración, y tomar ventaja de la creciente urbanización para aumentar el bienestar de los ciudadanos y disminuir su huella ambiental a través de mejores prácticas de gobernanza, planificación de uso de la tierra e infraestructura verde.



Asimismo, hay que frenar la marea de 8 millones de plástico que llegan a los océanos anualmente, un problema que aunque ha recibido atención mundial, aún no cuenta con un acuerdo global para abordarlo.