La cosmología sin la filosofía es una nave sin timón

Esto se conoce como el principio copernicano, que establece que no hay observadores privilegiados, que no ocupamos un lugar especial en el universo y que su centro es un lugar muy especial. Según este principio, el universo debe ser isotrópico desde todos los puntos y no solo desde el nuestro, pero para que esto sea cierto, el universo debe ser necesariamente homogéneo. Si cada barco obtiene una vista que parece ser isotrópica, no debe haber tierra para que las cosas se vean diferentes, y por tanto el océano debe ser el mismo en cada ubicación.El principio copernicano ha sido tan aceptado en cosmología que muchos científicos lo confunden con el principio cosmológico, o simplemente lo toman como un hecho, incluso en los libros de texto. Para ser justos, el principio cosmológico puede verse como una versión más general del copernicano, ya que, en un universo homogéneo e isótropo, no hay observadores privilegiados ni lugares especiales en ninguna parte.Sin embargo, el principio cosmológico puede probarse explícitamente, mientras que el principio copernicano adopta una creencia de cómo es el Universo, sin recurrir a datos empíricos. También es una noción claramente moderna: durante la mayor parte de la historia humana, la gente no tuvo problemas para creer que la Tierra era el centro de todas las cosas.La importancia de estas posiciones en la cosmología es sólo una de las formas en las que la disciplina se apoya en argumentos filosóficos. Al igual que la astronomía, que estudia los objetos celestes, la cosmología sólo puede poner a prueba sus teorías mediante la observación, en lugar de la experimentación.No podemos ejecutar experimentos en el Universo como un todo, del mismo modo que no podemos hacer explotar una estrella en un laboratorio (incluso si pudiéramos explotar una estrella en un laboratorio, uno podría tomar la posición filosófica de que no deberíamos).Pero mientras los astrónomos están construyendo telescopios para observar millones de galaxias o un billón de estrellas, sólo hay un Universo (o, si quieres, sólo un multiverso). Además, llevamos un punto de ventaja, ya que podemos observar sólo un volumen limitado (aunque muy grande) del Universo. Estas limitaciones significan que las elecciones filosóficas siempre jugarán un papel en la construcción y prueba de las teorías cosmológicas.Además de las cuestiones de método, el contenido de la cosmología plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la existencia. La cosmología trata con los comienzos, de la manera más fundamental posible. ¿Comenzó el Universo en la singularidad inicial del Big Bang? ¿El tiempo mismo? (¿Y esa pregunta tiene sentido?) ¿O las singularidades (puntos de infinito localizado, como los agujeros negros) significan un problema con nuestras teorías?Tal vez deberíamos preferir las cosmologías cíclicas, en las cuales el Big Bang fue precedido por la desaparición de un universo pasado, del cual nació nuestro propio Universo. Y si no es posible reproducir las condiciones del Universo temprano, si estas altas energías son inaccesibles a cualquier acelerador de partículas concebible que podamos construir, ¿cómo podemos abordar estos rompecabezas?No es necesariamente trabajo del cosmólogo meditar o responder a tales preguntas, del mismo modo que no es tarea de un filósofo de la ciencia crear una "teoría del todo". Pero los cosmólogos podrían beneficiarse de una colaboración de sus compañeros de viaje filosóficos.Con tantos científicos atascados en teorías como la falsificación de Popper (según la cual contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo, N. de la R.), y mientras los físicos de partículas y los cosmólogos caminan en fangosos razonamientos antrópicos acerca de los multiversos, podríamos ciertamente necesitar algo de ayuda.El creciente número de iniciativas filosóficas surgidas de la cosmología podría ser una señal de que las perspectivas están mejorando, a pesar de los que la odian. El ejemplo del principio cosmológico nos recuerda que la cosmología está llena de elecciones filosóficas, ya sea siendo conscientes de ellas o no.