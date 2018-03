La enseñanza virtual comienza a aplicarse a niños de primaria en Estados Unidos En Wisconsin hay dos instituciones que enseñan a niños a leer y escribir a través de Internet

La enseñanza virtual ha comenzado a aplicarse con éxito en la escuela primaria de Estados Unidos, donde se considera que puede ser práctica para el 5% de la población estudiantil. Los niños acogidos a este sistema sólo realizan un examen a final de curso. Una posible evolución de este sistema es la de seguir las clases desde casa unos días por semana, y acudir a la escuela otros días para combinar la enseñanza virtual con la presencial en un nuevo modelo que puede potenciar los resultados escolares. Por Raúl Morales.









Según se explica en



Todo el material educativo es proporcionado por las instituciones educativas on line, que están asociadas a los centros escolares encargados de asegurar la enseñanza primaria en cada distrito.



Los niños que estudian en casa con este sistema de enseñanza virtual deben superar sus exámenes como todos los niños, pero sólo realizan un examen a final de curso.



Hasta el 5% de la población estudiantil



Esta medida los diferencia de los niños que estudian también en casa por otros motivos bajo la orientación de sus padres, cuyos controles de estudios son más rigurosos.



Se estima que el mercado potencial de niños estudiando en casa a través de Internet puede representar el 5% de la población estudiantil, por lo que esta innovación académica no constituirá ninguna alternativa al sistema tradicional, sino más bien un complemento.



Una posible evolución de este mercado es incluso la fórmula mixta de seguir las clases desde casa unos días por semana, y acudir a la escuela otros días para combinar la enseñanza virtual con la presencial en un nuevo modelo que puede potenciar los resultados escolares.



La iniciativa no ha sido bien acogida por el Consejo de la Asociación Educativa de Wisconsin, que considera que esta modalidad de enseñanza no debe ser financiada por el Estado.



Discriminación económica



En la actualidad, el Gobierno apoya con 5.000 dólares al año por alumno de primaria, lo que deriva en fondos para educación, material escolar, mantenimiento de escuelas y financiación del profesorado.



