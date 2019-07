La experiencia cercana a la muerte sería un sueño lúcido

Las experiencias cercanas a la muerte (ECM), que incluyen alucinaciones, sensaciones extracorpóreas y distorsiones del tiempo, afectan a alrededor del 10% de las personas, según un estudio de la Universidad de Copenhague y otros centros europeos de investigación.El mismo estudio ha determinado que el 72% de las personas que han vivido estas experiencias las consideran desagradables, aunque un análisis más pormenorizado de la estadística determina que en realidad el 53% de las experiencias se consideran agradables y sólo el 14% desagradables.Asimismo, el estudio ha comprobado que estas experiencias son frecuentes incluso en personas que no están en peligro inminente de muerte, como las que han experimentado ataques cardíacos, accidentes automovilísticos, situaciones de ahogamiento o de combate armado.Los investigadores han establecido también que las experiencias cercanas a la muerte están relacionadas con un trastorno específico del sueño, que ocurre cuando la fase REM se cuela en el estado de vigilia, provocando alucinaciones.Esta constatación sugiere que tal vez las experiencias cercanas a la muerte podrían ser una forma de soñar, aunque esta suposición no puede considerarse una conclusión de esta investigación.Los resultados de este estudio se presentaron la semana pasada en el 5º Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN), que reunió en Oslo a más de 6.000 neurólogos de todo el mundo.El estudio ha sido realizado por investigadores del Rigshospitalet, el Hospital Universitario de Copenhague, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca; del Centro de Investigación de Accidentes Cerebrovasculares de Berlín; y de la Universidad Noruega de Tecnología, Trondheim.Las experiencias cercanas a la muerte son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido.La experiencia se asemeja a los sueños lúcidos, que son aquellos sueños de los que somos conscientes a pesar de estar dormidos.Según estudios anteriores, las experiencias cercanas a la muerte se explicarían por el hecho de que la consciencia no desaparece inmediatamente después de que el corazón deja de latir, sino que se prolonga durante algunos minutos antes de apagarse definitivamente.También se ha establecido que la interpretación que hace cada persona de su experiencia cercana a la muerte, se ajusta siempre a sus creencias particulares: los cristianos ven ángeles, los musulmanes a Mahoma, etc., tal como informamos en otro artículo La nueva investigación arroja más luz sobre las ECM: el 87% de las experiencias analizadas relatan una percepción anormal del tiempo y el 65% describen una velocidad excepcional del pensamiento.Asimismo, el 63% habla de haber experimentado sentidos excepcionalmente vívidos y el 53% la sensación de haber estado separados de su cuerpo e incluso fuera de él, durante la experiencia cercana a la muerte.Las personas analizadas en este estudio describen de diferente forma la experiencia: unos sentían una paz total y otras que su alma era absorbida por una fuerza superior.Otros relatan que escucharon cantos de ángeles, que eran conscientes de estar fuera del cuerpo, que vieron pasar su vida delante de ellos y que se encontraban en el túnel que supuestamente les conduciría a otra forma de vida.Otros relataron que notaron compañía en ese momento y que en ocasiones se sintieron paralizados, incapaces de moverse.La investigación se desarrolló a través de 1.034 personas de 35 países que fueron seleccionadas a través de una plataforma de crowdsourcing en línea (para eliminar el sesgo de selección).A todas se les preguntó si alguna vez habían tenido una ECM. Si respondían "sí", se les pedía más detalles, siguiendo la escala formulada por el psiquiatra Bruce Greyson, de la Universidad de Virginia, para medir los aspectos y características de las experiencias cercanas a la muerte.De los más de mil seleccionados, un total de 289 personas informaron haber tenido una ECM, y 106 de ellas alcanzaron un umbral de 7 en la escala de ECM de Greyson (lo que confirma una ECM verdadera). Alrededor del 55 por ciento percibió la ECM como una verdadera amenaza para la vida y el 45 por ciento señaló que no era realmente peligrosa para la vida.Lejos de ser una experiencia placentera asociada con sentimientos de paz y bienestar, como lo han informado algunos estudios anteriores, el nuevo estudio descubrió una tasa mucho mayor de personas que informaron que su ECM fue desagradable.En general, de todas las personas que relataron una ECM, el 73% dijo que era desagradable y solo el 27% dijo que era agradable. Sin embargo, en aquellos que alcanzaron una puntuación de 7 o más en la escala de ECM de Greyson (una ECM confirmada), esto cambió a un 53 por ciento, lo que indica una experiencia agradable, y solo un 14 por ciento una desagradable.