"La función que sale mal" en Teatro La Latina

Un soplo de aire fresco



Pienso mientras la veo que hay que ser muy buen actor para hacerlo “tan mal”, y tener esa sincronización que hay todo el tiempo en escena para que la cosa funcione.



Y vaya si funciona. Es mejor no decir mucho de lo que va la obra, que es lo de menos, ni de lo que pasa en escena, que es lo de más. Se trata de una comedia disparatada, con toques de cine mudo, con retazos de Lubitsch (esas entradas y salidas), del Gordo y el Flaco, de H. Lloyd, de Peter Sellers.



Más el propio ingenio y talento de este elenco de actores que, se nota, lo pasan muy bien haciendo estallar la carcajada incesante entre el respetable que sale, les oí, a la noche lluviosa confesando que la obra es muy buena, no solo divertida, y que “no se la esperaban”.



Pues eso, prefiero no adelantarles mucho, o nada, y solo trasmitir mi entusiasmo ante este soplo de aire fresco en que funciona como un metrónomo la precisión del equipo técnico con la de los actores que, en verdad, trabajan sincronizados y al milímetro las casi dos horas que dura la función para que la obra no solo no salga mal, sino al contrario, para que salga pero que muy bien. No se la pierdan, de verdad.