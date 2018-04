La hipersensibilidad electromagnética sigue siendo un misterio

Ahora, una nueva investigación , realizada por la Agencia Nacional de Seguridad de Francia (Anses), ha llevado a cabo un vasto análisis de la literatura científica y médica de los últimos 20 años.Esta investigación destaca la complejidad del fenómeno de la hipersensibilidad electromagnética y concluye, a tenor del estado actual de los conocimientos, que no existen evidencias experimentales que permitan establecer una relación causal entre la exposición a los campos electromagnéticos y los síntomas descritos por las personas afectadas de EHS.Los 40 autores de esta investigación se reunieron 29 veces, entre julio de 2014 y octubre de 2017 para, no sólo analizar la literatura científica y médica, sino también para escuchar a diferentes expertos y debatir entre ellos diferentes hipótesis para explicar el misterio de la hipersensibilidad electromagnética.Concluyen que, a la vista del realismo de los síntomas que afectan seriamente a la calidad de vida de las personas afectadas, es necesario asumir una responsabilidad sanitaria y social para afrontar esta situación.Por ello recomienda formar profesionales especializados en esta sintomatología, así como agentes sociales capaces de atender y escuchar a los hipersensibles. Asimismo, favorecer la coordinación de los actores implicados en estos procesos para que estas personas no se sientan desamparadas por padecer esta sintomatología inexplicable para la ciencia.Y lo más importante: recomienda seguir investigando los posibles efectos sobre la salud de la radiación electromagnética, para desentrañar el misterio que todavía perdura.El Consejo Europeo, en una Resolución de 2014, propuso que se impulsara la adopción de un principio de precaución que tenga en cuenta los riesgos de efectos biológicos no térmicos de las emisiones de campos electromagnéticos. La investigación francesa pone de manifiesto lo poco que se ha avanzado al respecto.