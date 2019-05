La historia pequeña de las mujeres en “La casa grande”, de Rosana Acquaroni

La voz poética de Rosana Acquaroni (Madrid, 1964) se muestra solvente y próxima, hospitalaria y cómplice en su sexto libro, La casa grande (Bartleby, 2019), un poemario en el que se exponen las complejas relaciones entre conciencia, memoria, imaginación y escritura de manera cuidada, detallista y profunda.



El dominio del tono narrativo en los poemas es asimismo manifiesto. Leer La casa grande resulta por ello un placer no exento de tensión, de atracción hacia la visualización del mundo interior de un yo poético que no huye de sombras, daños, conflictos, de luces y logros pírricos.



Cuatro secciones numeradas y sin título nos muestran el peso de los lazos familiares, así como la presencia a veces muy sutil, otras encendida, de las vivencias que anteceden a la edad adulta. ¿Qué hace tan fuerte la presencia del pasado, del vínculo con la madre, o con el hogar familiar, sino lo no resuelto, esas "astillas de futuro" que dijera Walter Benjamin?



Dedicado a su madre, el poemario nos revela por otra parte una España de posguerra vista desde la intimidad de la casa familiar y de la convivencia. Con un lenguaje rico en sugerentes imágenes, metáforas y símbolos, insertado en un lenguaje conversacional, se va dando cuenta de aspectos clave de la conciencia del sujeto poético, una niña, luego una adolescente, marcada por su condición femenina que desde siempre ha implicado prohibiciones, miedos, cuestionamientos.



Se construye así poco a poco una genealogía y el relato de lo que supone ser una mujer que ajusta cuentas con la infelicidad y el amor materno de una mujer a la que le tocó sufrir más allá de lo imaginable en un tiempo gris y sucio.



¿Podía una mujer sensible e inteligente, esposa y madre, en los 50/60 del pasado siglo no desquiciarse al aguantar el contexto de la rancia moral católico-fascista del régimen de Franco? Con coraje, Acquaroni recupera aquel trauma y lo convierte en dignidad: “MADRE, MI LIBERTAD/se engendra en tu locura. /Tu locura se prende en mi latido”.