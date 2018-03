La joyería Tag Heuer y Android sacan un smartphone de lujo

Con la esperanza de sacar provecho de la reputación de calidad y precisión de la relojería suiza, la casa de joyas Tag Heuer , con 150 años de tradición a sus espaldas, ha dado el salto al negocio de teléfonos inteligentes. Su apuesta: un dispositivo Android con una cubierta de acero inoxidable, publica Newsfactor.com El móvil ya está disponible en el mercado, y cuenta con detalles y terminaciones de diamantes, oro o platino y con una funda de piel de caimán. Su precio es de unos 6.700 dólares, más de diez veces el precio de un iPhone4 de Apple de 16GB libre. De todos modos, si usted es de los que tienen que preguntar el precio antes de comprar un móvil, probablemente este modelo no sea el suyo.Tag Heuer, con sede en La Chaux-de-Fonds, es una filial de la francesa de artículos de lujo del conglomerado LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton S.A.El Android Link, que ya está disponible en tiendas, tiene como público objetivo a aventureros, deportistas y ejecutivos de negocios, según la compañía. Pero las características técnicas del móvil, como la pantalla táctil de 3,5 pulgadas o el sistema operativo Android 2.2 de Google, son bastante normalitas.La resolución de pantalla es de 800 por 480 píxeles, e incluye una memoria interna de sólo 256 megabytes, aunque soporta tarjetas de memoria de hasta 8GB. La cámara es de cinco megapíxeles, y está preparada para grabar y reproducir en HD. La batería de 1400mAh da una autonomía de seis horas y treinta minutos de tiempo de conversación. En cuanto a la velocidad del procesador, ésta aún no ha sido desvelada. El teléfono se venderá en las tiendas Tag Heuer para los operadores GSM, con redes de datos Edge “Cuando hablamos de móviles de lujo se vende sobre todo el diseño por encima de las características técnicas, que pasan a un segundo plano para el comprador”, ha señalado Carolina Milanesi, vicepresidenta de Investigación de Tecnologías de Consumo y Mercados de Gartner Research . “Sin embargo, en el mercado de hoy día creemos que es necesario un mínimo de potencia para cosas como Twitter, Facebook y cualquier otra cosa que pueda necesitar una persona con caché”. El Android Link tendrá acceso a las redes sociales a través de las aplicaciones del Android Market.Milanesi ha añadido que el marcado de Estados Unidos no es probablemente el mercado al que esté dirigido el teléfono TAG Heuer: “Históricamente Oriente Medio, Rusia y Japón han sido los grandes mercados de teléfonos de lujo", ha recordado.