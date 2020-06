La maternidad no disminuye la capacidad de atención

Una nueva investigación desarrollada en la Universidad de Purdue (USA) ha descubierto que el cerebro de las mujeres que han dado a luz no sale perjudicado por el embarazo y que los eventuales olvidos de algunas cosas no representan ningún problema para su capacidad cognitiva relacionada con la atención.La investigación sale al paso de evidencias científicas sobre lo que ocurre a las mujeres después de haber alumbrado un hijo: debido a los profundos cambios que afectan a su vida, suelen tener episodios de olvidos relativos a tareas cotidianas.Si esos olvidos se vuelven frecuentes, entonces los episodios devienen momnesia, el término que designa la amnesia de las madres: afecta a entre el 50% y el 80% de las madres, sobre todo a las primerizas.Para profundizar en el conocimiento de esta situación, el nuevo estudio examinó a 60 mujeres que habían estado de parto hacía un año y a otras 70 mujeres que no habían sido madres.A todas se las sometió a una prueba de ordenador: tenían que presionar un botón para mover una flecha en la pantalla.La finalidad era determinar su estado de atención, alerta y orientación ejecutiva, y completar así la llamada prueba ANT.También fueron encuestadas sobre su percepción sobre el nivel de atención propio y sobre si se sentían somnolientas. Los resultados fueron clasificados en una escala de siete puntos.Los resultados, publicados en la revista Current Psychology, pusieron de manifiesto que las mujeres que habían sido madres realizaron mejor el ejercicio de ordenador, que las mujeres sin hijos.Un dato relevante: esa ventaja era patente a pesar de que las madres eran de media 10 años de edad más mayores que las que no tenían hijos.Respecto a la encuesta, los resultados revelan que la prueba atencional (ANT) coincide en puntuación con la percepción de la atención de las participantes, independientemente de si las mujeres han sido o no madres.Valerie Tucker Miller, la autora principal de esta investigación, explica al respecto en un comunicado : “no encontramos evidencia para apoyar el 'cerebro de mamá' como lo entiende nuestra cultura. Es posible, en todo caso, que la maternidad esté relacionada con una atención mejorada, en lugar de disminuida”.