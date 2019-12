La memoria colectiva da forma a los recuerdos personales

La memoria colectiva, que existe fuera y más allá de los individuos, organiza y da forma a la memoria individual, ha confirmado una investigación de un equipo interdisciplinar de científicos franceses.Esta investigación también ha podido determinar que la memoria colectiva constituye un modelo mental común que permite conectar los recuerdos de las personas a través del tiempo y el espacio, según explican los investigadores.Este resultado significa que ya no se puede realizar ninguna investigación sobre el funcionamiento de nuestros recuerdos sin tener en cuenta el contexto social y cultural en el que evolucionamos como individuos.Aunque para los sociólogos esta relación entre la memoria colectiva e individual es algo establecido desde hace tiempo, hasta ahora no se había obtenido una confirmación objetiva basada el análisis del cerebro.Para comprobar si esta visión sociológica se corresponde con la neurobiología, los investigadores de Inserm, Pierre Gagnepain y Francis Eustache, utilizaron técnicas de imágenes cerebrales y comprobaron por primera vez que existe un vínculo neuronal entre la memoria colectiva y los recuerdos personales.Para llegar a esta conclusión, los investigadores partieron de lo que el sociólogo francés Maurice Halbwachs defendió en 1950: que los recuerdos individuales están influenciados por los marcos sociales en los que se insertan.Según esta perspectiva, el funcionamiento de la memoria de los individuos no puede entenderse sin interesarse también por su pertenencia a un grupo y por los marcos sociales vinculados a la memoria colectiva.La memoria colectiva está compuesta por combinaciones de imágenes, ideas o conceptos y representaciones y se transmite entre generaciones. Estrechamente relacionada con la opinión pública, la memoria colectiva puede evolucionar y enriquecerse con el paso del tiempo.Para el desarrollo de la investigación, los científicos analizaron en primer lugar la cobertura mediática que se hizo de la segunda guerra mundial a partir de los archivos históricos.De esta forma, pudieron identificar las representaciones colectivas más habituales que están asociadas a este periodo, formando la memoria colectiva de esa época.Usaron 30 años de informes recogidos en 3.766 documentos que fueron transmitidos por televisión y reportados por escrito, para establecer la arquitectura de la memoria colectiva construida sobre esa época.Utilizando un algoritmo, analizaron este corpus original e identificaron grupos de palabras usadas regularmente para hablar de los principales temas asociados con la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial, como el desembarco aliado en Normandía."Nuestro algoritmo identificó automáticamente los temas centrales y las palabras que se asociaron con ellos de forma recurrente, revelando así nuestras representaciones colectivas de este período crucial de nuestra historia", especifica Pierre Gagnepain en un comunicado Luego, los científicos reunieron a 24 voluntarios, de entre 22 y 39 años y que habían crecido durante los 30 años analizados, para visitar el Caen Memorial (Normandía) y observar fotos de la época con subtítulos.