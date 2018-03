La muerte en la hoguera de Miguel Servet impulsó la libertad de conciencia

“TODAS LAS COSAS (sic, con mayúscula) que escribí hace poco, en siete libros, contra las sentencias tradicionales acerca de la Trinidad, ahora, lector honesto, las reviso. No porque sean falsas, sino porque están incompletas y escritas como de un niño para niños. Te ruego, con todo, que de ellas te quedes con las que te pueden ayudar a entender lo que voy a decir. En cuando al hecho de que el libro anterior haya salido incorrecto, confuso y bárbaro, ha de ser atribuido a mi impericia y a la negligencia del tipógrafo. Y no querría yo que por ello llegara a ofenderse ningún cristiano, dado que Dios, de vez en cuando, suele mostrar su sabiduría a través de torpes instrumentos mundanos. Así pues, presta atención, te suplico, al asunto en sí, pues, si despiertas tu mente, no te confundirán mis confusas palabras. Vale”.Aquí, de nuevo, Servet se dirige al lector hablando en primera persona: “yo escribí en siete libros”. Y cuida mucho las palabras: no escribe “contra la Trinidad”, sino “contra la sentencias tradicionales acerca de la Trinidad”. Esto es, Servet escribe contra Pedro Lombardo y su libro Cuatro libros de sentencias.Parafraseando a Servet, podíamos decir: Pero ahora yo, me retracto/reviso lo anterior. Para ello, utiliza el verbo latino retractare (volver a tratar, sin el sentido castellano de corregirse), que deja en el aire lo que efectivamente va a hacer: no a corregirse al haber sido tratado de hereje, sino a reelaborar lo dicho y decirlo con otras palabras. Lo dicho no es falso, sino que en todo caso está incompleto. De alguna manera, manteniendo el núcleo de su pensamiento, intenta reformular el dogma trinitario de forma más comprensible. Toca aquí un tema de gran actualidad en todas las religiones: cómo reformular las creencias desde supuestos epistemológicos nuevos.De modo que Servet advierte en el SALUDO AL LECTOR que la obra que ahora ve la luz forma un conjunto con la anterior y que no basta leerla deprisa y superficialmente. Se trata de entender y para ello hay que implicarse personalmente y no quedarse en la mera forma de lo escrito. Por eso insiste en que su intención no era formular verdades sino dar expresión nada menos que a la sabiduría de Dios. Servet suplica al lector que preste atención a la cosa misma, no al lenguaje, y sobre todo, que se produzca un cambio en su mente, en su forma de pensar y de sentir. Ahí está la clave, no en asentir a las formulaciones de meras doctrinas que pueden cambiar, sino en la transformación personal que implica la sabiduría divina.Si su primer libro De erroribus comenzaba con el hombre particular llamado Jesús, al que todos veían y podían señalar diciendo éste de aquí, el de Diálogos comienza por lo más lejano, por lo que ocurrió al principio. La estrategia de Servet parece clara: los lectores de su primer libro no habían tenido en cuenta la filosofía celeste expuesta en él. Tal vez habían entendido que su libro hablaba del hombre Jesús adoptado por Dios como Hijo, olvidando que Jesús era Cristo y Dios. De modo que en su nuevo escrito coloca justo al inicio los arcanos sobre Cristo en tanto que es Palabra, Lógos y Elohim.“Además, la fe en CRISTO ayuda maravillosamente a ello, porque por ella recibimos el espíritu, y, a no ser que en primer lugar creas que JESÚS CRISTO es hijo de Dios, nunca te entenderás a ti mismo. Esta es la estupidez, o mejor la filosofía celeste, que no se extrae de Aristóteles, sino muy plena y claramente de fuentes divinas, a condición de que sigamos el modo de hablar de la Escritura, pues en sus mismas palabras late espíritu y sabiduría y estilo de sabiduría” (De Erroribus, 108r, 358-359)A su vez, en el opúsculo De la Justicia del Reino de Dios incluido al final, explica entre otras cosas la complementariedad entre fe y caridad, pues, aunque la justificación del creyente es sólo por la fe, la caridad y las buenas obras son encomiables y complacen a Dios, aspecto en el que se diferencia claramente de Lutero y otros reformadores protestantes.Al final se encuentra uno de los textos por los que Servet es considerado como adalid de la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia, ya que afirma que «ni con estos ni con aquellos estoy de acuerdo en todos los puntos, ni tampoco en desacuerdo. Me parece que todos tienen parte de verdad y parte de error y que cada uno ve el error del otro, mas nadie el suyo... Fácil sería decidir todas las cuestiones si a todos les estuviera permitido hablar pacíficamente en la iglesia contendiendo en deseo de profetizar»Es necesario imaginarse a Servet componiendo la reformulación de su teología, -escribe David Moreno - luchando con el lenguaje para conseguir ser entendido y ganando en confianza en sus propios planteamientos sin renunciar a su voluntad de ortodoxia.Merecen citarse las palabras de Servet porque dan testimonio de su biografía intelectual y vital: “yo la [a la Palabra] llamé sombra forzado por la necesidad, no sintiéndome capaz de exponer ese misterio de otro modo” (Diálogos, A2v, 388); “nuestros modernos hacen mal en usar el término hipóstasis, porque no entienden que la substancia de la Palabra y la subsistencia de la carne son una única substancia” (Diálogos, B1r, 401); “te conviene meditar aquí sobre la antigua diferencia entre ser creado y ser engendrado, que los modernos nos han torcido en otra dirección” Diálogos, B4v, 409); “es deplorable que estemos tan imbuídos de hábitos filosóficos al hablar que nos quedemos ciegos para conocer los misterios de Dios” (Diálogos, B6v, 413).Si en su primer libro, De erroribus (1531) se refería a las formulaciones trinitarias que surgieron en el concilio de Nicea y meditaba sobre los textos de San Juan, se puede decir que en Diálogos (1532) desplaza el centro de atención hasta la cristología del concilio de Calcedonia y los textos leídos con mayor fervor son ahora las cartas de San Pablo.Así, en De erroribus, Servet denuncia la imposibilidad de que en lo Uno se encierre una tríada, e intenta desintoxicar el planteamiento tradicional de la influencia de Aristóteles. En Diálogos, Servet cuestiona la concepción tradicional de la persona de Cristo como un compuesto de dos elementos enteramente incompatibles, planteamiento que tiene su origen en la filosofía de Platón, aunque en este caso, Servet no nombra al filósofo.Independientemente de la importancia de sus descubrimientos fisiológicos o de su labor como polemista religioso, los sucesos que acarrearon el juicio y muerte de Miguel Servet se han considerado como punto de arranque de la discusión que condujo al reconocimiento de la libertad de pensamiento y de expresión de las ideas. Asimismo, las Iglesias Unitarias , surgidas de los movimientos antitrinitarios del siglo XVI y posteriores, consideran a Servet su pionero y primer mártir.La ejecución de Servet escandalizó a muchos pensadores de toda Europa, principalmente en el ámbito protestante, que se oponían a que se matara a las personas por razones de fe. Destaca particularmente la defensa de Servet que realizó Sebastián Castellion : «Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre.»Por otro lado, desde mediados del siglo XIX y principios del XX, Servet comenzó a ser reivindicado por partidarios del librepensamiento, que veían en su ejecución una prueba de los peligros que conlleva el fanatismo religioso, aunque a menudo como resultado de un análisis superficial y sin tener en cuenta la obra y conceptos teológicos del propio Servet. Marian Hillar , estudioso polaco-norteamericano de la obra de Servet, hizo la siguiente evaluación sobre el impacto perdurable que tuvo la ejecución del erudito español: «Fue el punto de inflexión en la ideología y mentalidad dominantes desde el siglo IV. [...] Históricamente hablando, Servet murió para que la libertad de conciencia se convirtiera en un derecho civil en la sociedad moderna»