La música ayuda a construir el cerebro de los bebés prematuros

El experimento



Para probar su eficacia, las canciones fueron testadas en dos grupos diferentes de prematuros, cuyos cerebros eran analizados con imágenes de resonancia magnética funcional, que muestran las zonas cerebrales activas en cada momento.



De los prematuros, uno escuchó las piezas musicales y el otro grupo de no. Un tercer grupo, formado por bebés nacidos a su tiempo, permitía comprobar si los prematuros que escuchaban música podían alcanzar un desarrollo cerebral equivalente.



Si no escuchaban música, los prematuros mostraban una conectividad cerebral funcional más limitada que los bebés que habían nacido a su tiempo, lo que confirmó el efecto negativo de nacer antes de tiempo.



La red neuronal más afectada por esta situación es la llamada saliencia, que permite seleccionar entre diferentes estímulos sensoriales y establecer conexiones con otras neuronas para dar adecuada respuesta al estímulo.



Esta red, que sale perjudicada cuando se produce un nacimiento prematuro, es esencial para el aprendizaje y la ejecución de tareas cognitivas, de las relaciones sociales y la gestión de las emociones.



Reequilibrio neuronal



Cuando un prematuro está en cuidados intensivos, está sometido a una serie de estímulos que no tienen relación con su estado: puertas que se abren y cierran, alarmas que se activan, etc.



Estos bebés están en clara situación de desventaja respecto a los que todavía están en el útero, ya que deben procesar estímulos para los que no están preparados y no pueden relacionar el significado de cada estímulo en un contexto preciso.



Lo que comprobó esta investigación es que los prematuros que escucharon la música especialmente creada para ellos mejoraron significativamente sus conexiones cerebrales: las de saliencia, las de la corteza auditiva y las de la corteza frontal, aproximándose al dinamismo que mostraban los bebés nacidos a su tiempo.



Los niños prematuros que participaron en este experimento tienen hoy seis años, momento en el que los trastornos cognitivos pueden detectarse. Los investigadores se proponen ahora comprobar si los primeros resultados son consistentes con los datos que puedan obtener en la actualidad.