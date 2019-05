La música nos hace más productivos

Porque para cada situación laboral funciona un tipo de música determinado. Canciones lentas como "Carolina in My Mind", de James Taylor, o "Let It Be", de The Beatles, podrían ayudar a una persona a realizar tareas complejas y creativas como la planificación, el razonamiento y la resolución de problemas, porque el estilo de estas canciones facilita la flexibilidad cognitiva y la memoria asociada a la función laboral.Sin embargo, canciones más rítmicas y dinámicas, que ayudan a facilitar la atención ejecutiva y el control inhibitorio, como "Holding Out For A Hero", de Bonnie Tyler, o "Paint It Black", de The Rolling Stones, serían útiles para tareas simples y rutinarias que enfatizan la cantidad y velocidad de la producción."Tanto las tareas simples como las rutinarias requieren un rango específico de música porque, aunque la tarea puede ser simple y bien aprendida, la concentración en estas tareas puede ser difícil debido a la naturaleza a menudo aburrida y repetitiva del trabajo", explica Keeler en un comunicado "La música puede ser útil, dañina o intrascendente según el tipo de música y el tipo de tarea en la que estés trabajando", añade Cortina. "La razón principal es que la música con diferentes características tiene diferentes efectos sobre la emoción y la activación fisiológica, lo que a su vez afecta a la atención".