La música popular se ha vuelto melancólica

El estudio también mostró que la alegría, que fue un tono dominante en las letras de la música popular de finales de la década de 1950, disminuyó con el tiempo y se volvió mucho más débil en los últimos años. Se observó una excepción a mediados de la década de 1970, cuando la alegría expresada en las letras aumentó considerablemente.El estudio muestra asimismo que los tonos expresados ​​en la música popular han cambiado con el tiempo, y que este cambio ha sido gradual y consistente, con algunas excepciones. Dado que los investigadores analizaron las canciones que se hicieron más populares de cada año, el estudio no muestra que la música haya cambiado, sino que las preferencias de los consumidores de música han cambiado con el tiempo.Mientras que los fanáticos de la música preferían canciones alegres durante la década de 1950, los consumidores de música moderna están más interesados ​​en canciones que expresan tristeza o enojo."El cambio en los sentimientos de las letras no refleja necesariamente lo que los músicos y los compositores querían expresar, sino que está más relacionado con lo que los consumidores de música querían escuchar cada año", señala Lior Shamir en un comunicado Los tonos expresados en cada canción se analizaron mediante la aplicación de un análisis de sentimiento cuantitativo automático. El análisis automático de sentimientos asocia cada palabra o frase de la canción con un conjunto de tonos que expresan.La combinación de los tonos expresados por todas las palabras y frases de la letra determina el sentimiento de esa canción. Los sentimientos de todas las canciones de cada año se promedian, y el promedio de cada año permite medir si la expresión de ese sentimiento aumentó, disminuyó o se mantuvo constante a lo largo del tiempo analizado.El filósofo español Ginés de los Ríos (1839-1915) escribió que “un pueblo que no canta es un pueblo sin raíces”. Si damos por cierta esta información, podemos decir que algunas de las raíces de nuestra cultura están en decadencia, porque la música popular que define tantas identidades sociales se ha vuelto cada vez más triste, un proceso que se inició después de la segunda guerra mundial y que prosigue en la actualidad.