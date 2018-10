La novela realista se renueva: “Canción Dulce”, de Leila Slimani

Sobre la insoportable presión vital



El elemento en el que Slimani demuestra menos maestría es en el desarrollo de la trama, que, si bien está muy bien planteada y se organiza con una impecable estructura inversa, decae hacia el último tercio de la novela en el que el personaje de la niñera adopta un comportamiento que, si bien conviene a la estructura general de la obra —que tiene resonancias del cuento de hadas y de terror— no está suficientemente justificado.



Algo parecido sucede con unos cuantas analepsis o escenas retrospectivas en las que aparece el personaje de la hija de la niñera, que no tiene otra función que la de apuntalar esa parte débil de la trama.



Estos deslices y algún que otro defecto en la traducción, que tiene un cierto baile poco justificado entre los tiempos verbales, no empañan, sin embargo, la obra en su conjunto, porque en ella hay una fluidez propia de una más que valiosa determinación por contar.



Esta determinación se evidencia desde la primera frase del libro: "El bebé ha muerto", con ecos del inicio de El extranjero de Albert Camus: "Hoy mamá ha muerto". Y es que algo del estilo desnudo de la obra maestra de este autor resuena en Canción Dulce.



En la novela se pueden rastrear no solo las huellas de Camus, sino también de Michel Houllebecq. En ellos, como en la autora franco marroquí, hay una renovación de la novela realista que opta por la precisión del lenguaje y la crónica descarnada de los males de la sociedad contemporánea.



Notable es también en la obra de Slimani el tratamiento de problemas de género. Los temas asociados al cuidado aparecen en la novela al mismo nivel que el resto de los conflictos personales y sociales que enfrentan los protagonistas.



Y es precisamente esa nivelación, el no darles ni más ni menos importancia que al resto ni hacer de ellos una bandera ni un panfleto, lo que consigue que aparezcan tratados con plena justicia. Esta tendencia a que los problemas asociados al género femenino no aparezcan como una rareza o se coman el libro ya la vamos viendo, afortunadamente, en otras autoras de la generación de la autora marroquí, como Rachel Khong en Estados Unidos o Paulina Flores y Selva Almada en nuestra lengua.



Canción dulce es, en suma, una novela inteligente y de gustosísima lectura que nos adentra en el corazón de los problemas de las sociedades occidentales: la insoportable presión vital fruto del estrés de intentar compatibilizar cuidados y trabajo, la insalvable diferencia de clases, y la génesis de una nueva infraclase obrera compuesta por trabajadores menos cualificados e inmigrantes que componen un caldo de cultivo propicio para la aparición de brotes de violencia.