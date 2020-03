La oscuridad borra los recuerdos traumáticos

Estudios sobre moscas de la fruta demostraron que los eventos traumáticos pueden ser eliminados de la memoria de acuerdo a las condiciones de luminosidad del ambiente.Es decir, en plena oscuridad, estos insectos tienen la capacidad de borrar a largo plazo los recuerdos de situaciones conflictivas que las perturban o que alteran su comportamiento.Se trata de la primera confirmación científica de que la luz artificial juega un papel preponderante en la manifestación de los recuerdos, según se explica en un comunicado El descubrimiento, realizado por científicos de la Universidad Metropolitana de Tokio (TMU), podría contribuir en el futuro, al desarrollo de tratamientos para personas que han sufrido traumas a lo largo de su vida.La Drosophila melanogaster es uno de los insectos más comunes utilizados en los laboratorios para conocer el comportamiento de la memoria y el funcionamiento de los recuerdos, puesto que comparten con los humanos más del 60% de los genes.Es sabido que la luz, sobre todo el ciclo de día y noche, juega un papel preponderante en la vida ordinaria de cualquier ser humano, permitiendo regular el ritmo cardíaco, el estado de ánimo y la cognición.La autora del estudio y profesora de la TMU, Takaomi Sakai, decidió abordar este tema investigando cómo afecta la exposición de la luz en la memoria de las moscas Drosophila.Para ello reprodujo la teoría de “cortejo de condicionamiento”, que somete a las moscas macho que no se aparearon a estar en el mismo lugar con las mosca hembras que sí lo hicieron.Las hembras apareadas son conocidas por ser poco receptivas y ejercer una presión sobre las moscas macho que no lograron aparearse.Cuando la memoria a largo plazo de los machos asimilaba que no habría apareamiento, ya no intentaban cortejar a las hembras, incluso habiendo otras hembras a su alrededor que aún no estaban apareadas. Esta situación les generaba conflicto interno a las moscas macho.Los investigadores descubrieron que las moscas machos, al estar en una completa oscuridad durante 2 días o más, dejaron de mostrar reticencia al apariamiento.Sin embargo, si esa exposición a la oscuridad era la de un ciclo normal de día y noche, sí recordaban que no debían aparearse más.Es decir, la luz del ambiente fue la causante de la modificación de la retención de la memoria a largo plazo.