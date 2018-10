La realidad virtual ayuda a remover consciencias

Jeremy Bailenson, uno de los investigadores, señala en un comunicado que “lo más importante de esta investigación es que nos brinda evidencia longitudinal de que la realidad virtual cambia las actitudes y los comportamientos de las personas de manera positiva".Y añade: "las experiencias son las que nos definen como seres humanos, por lo que no es sorprendente que una experiencia intensa en la realidad virtual sea más impactante que imaginar algo".La empatía, la capacidad de compartir y comprender las emociones de otra persona, es una parte fundamental de las interacciones sociales significativas, según los estudiosos. Se ha demostrado que aumenta la comprensión de las personas entre sí y que motiva comportamientos sociales positivos, como la donación, el voluntariado o la cooperación con otros.“Tendemos a pensar en la empatía como algo que tienes o no tienes”, explica por su parte Jamil Zaki, otro de los investigadores. Y añade: “pero muchos estudios han demostrado que la empatía no es solo un rasgo. Es algo en lo que puedes trabajar y subir o bajar en diferentes situaciones". Y la realidad virtual puede ayudar a que forme parte de nuestras actitudes cotidianas.