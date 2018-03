La religión puede reducir la tasa de suicidios

A finales del siglo XIX, el sociólogo Émile Durkheim , uno de los fundadores de la sociología moderna junto a Max Weber y Karl Marx, hizo un importante descubrimiento: en Europa, las regiones protestantes presentaban tasas de suicidio superiores a las de las regiones católicas.Durkheim interpretó entonces que la causa de esta diferencia radicaba en que el catolicismo propiciaba el desarrollo de sociedades más integradas que el protestantismo. Desde aquel momento, diversos estudios han reforzado esta teoría, demostrando que el catolicismo, e incluso la religión en general, tiene un efecto protector contra el suicidio.Desafortunadamente, las investigaciones realizadas en el pasado no tuvieron en consideración ciertas características individuales de los suicidas, por lo que resultaron deficientes.Según publica la revista Epiphenom , estudios realizados en los últimos tiempos, con mayor cantidad y diversidad de datos, están aportando nueva información sobre la relación entre las religiones y el suicidio.Una de estas investigaciones ha sido la llevada a cabo en Suiza por el epidemiólogo Matthias Egger , de la Universidad de Berna Egger y sus colaboradores analizaron los datos censales de más de 1.700.000 católicos, de más de 1.500.000 protestantes, y de más de 400.000 individuos sin afiliación religiosa alguna, y los compararon con registros de mortalidad en 2005.Ajustando esta comparación a otros factores sociológicos, como la edad, el estado civil, la educación, el idioma o el grado de urbanización de los individuos analizados, los investigadores constataron que, entre las personas religiosas, los católicos presentaban la tasa más baja de suicidios, y los protestantes la más alta.Asimismo, el estudio demostró que entre las personas no religiosas se daba una tasa de suicidios más alta que entre las personas religiosas.Otra revelación del estudio fue que las diferencias entre las tasas de suicidio aumentan gradualmente con la edad. Así, en el tramo de edad de entre los 35 y los 44 años no se detectó diferencia alguna entre las tasas de suicidio de los grupos estudiados.Entre los 84 y los 95 años, sin embargo, los protestantes mostraron el doble de propensión a intentar suicidarse y los no religiosos el cuádruple de propensión, en comparación con los católicos.A grandes rasgos, y tal como explican los investigadores en la revista Epidemiology , en Suiza, el efecto protector de las afiliaciones religiosas contra el suicidio parece mayor en los católicos que en los protestantes, más fuerte entre las personas mayores que entre las personas jóvenes, y también mayor entre las mujeres que entre los hombres.Asimismo, la religión protegería contra la propensión a llevar a cabo lo que se denomina el “suicidio asistido”, que consiste en proporcionar intencionadamente a una persona los medios o procedimientos necesarios para suicidarse. Este procedimiento es legal en Suiza, bajo ciertas condiciones, como el padecer una dolorosa e incurable enfermedad.