La ropa es un potencial peligro para la salud pública

La ropa nos expone a partículas y productos químicos a diario que podrían provocar importantes problemas para la salud pública, según una nueva investigación que publica la revista Environmental Science and Technology realizada por investigadores de Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) y de la universidad de Dinamarca, así como de las universidades de Carolina del Norte, Rutger y Berkeley en Estados Unidos.Aunque nos protege de posibles agresiones externas, la ropa también puede absorber y liberar millones de productos químicos y partículas biológicas potencialmente tóxicas todos los días, según cómo la tratemos y usemos. Algunas partículas químicas desaparecen durante el lavado, secado y almacenamiento, pero que otras persisten o se asientan.Entre las partículas que se quedan están los productos químicos moleculares, partículas abióticas y partículas bióticas (microbios y alérgenos), que terminan en nuestros pulmones.Se trata de residuos de nicotina, pero también de los microbios de las mascotas o de partículas dañinas relacionadas con los sectores agrícola, médico e industrial.El artículo señala que la ciencia no está prestando suficiente atención a este fenómeno. Recoge el estado de la investigación científica sobre el particular a partir de 260 artículos considerados relevantes y afirma que el conocimiento científico de este sector está muy fragmentado y que tiene muchas incógnitas que resolver."Creemos que el tema ha sido poco estudiado hasta ahora, pero la ropa y los textiles que usamos han cambiado dramáticamente en los últimos años. Estamos tratando con materiales sintéticos con antimicrobianos, anti-UV, anti-manchas o anti-agua, pero nadie puede decir si estas ropas nos exponen a más químicos y partículas que las fibras naturales", señala Dusan Licina en un comunicado Considera que la ropa debe estar etiquetada no solo con su material, sino también con las sustancias utilizadas en su fabricación, como Nutriscore, la etiqueta que informa a los consumidores sobre la calidad nutricional de un alimento de forma regular sobre una base científica. "Actualmente, no existe ninguna regulación ni ley sobre esto", advierte Licina.El problema es que sabemos lo suficiente para decir que la ropa influye significativamente en nuestra exposición diaria a sustancias químicas y contaminantes que respiramos a través de la piel, pero necesitamos más investigación para conocer sus consecuencias para la salud.