La siesta es buena para la memoria

Útil para los estudiantes antes de un examen



Dickson no está seguro de que su investigación ayude a las personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia, porque no está claro si los recuerdos de los participantes que estudió estaban intactos.



Sin embargo, dice que este descubrimiento podría ser útil para los estudiantes, especialmente cuando están completando una sesión de estudio y necesitan memorizar mucha información para un examen.



Dickson cree que un dispositivo de control del sueño podría comercializarse en el futuro. De esa manera, si una persona hace una siesta después de estudiar o de asistir a una clase, podría provocar un sueño de onda lenta para ayudar a consolidar su memoria. Pero añade que serán necesarias nuevas investigaciones antes de que ese dispositivo tenga utilidad.



"Todavía hay muchas cosas que no entendemos, en parte porque es muy difícil medir la actividad en el cerebro mientras se usa un campo eléctrico para producir la actividad", concluye Dickson.