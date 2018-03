La sigmoidoscopia reduce la mortalidad por cáncer colorrectal

La prevención en porcentajes



"Este es el segundo estudio a gran escala que ha mostrado que la sigmoidoscopia es eficaz para reducir el riesgo de muerte por cáncer colorrectal. La sigmoidoscopia es menos invasiva que la colonoscopia y presenta un riesgo menor de que el colon sea perforado, lo cual puede hacerla más aceptable para algunos pacientes como examen selectivo de detección", afirmó el doctor Barnett Kramer, director de la División de Prevención del Cáncer del NCI. "Existen varios exámenes selectivos de detección de cáncer colorrectal eficaces, y la prueba de detección más eficaz es la que la gente elije hacerse".



La exploración por medio de sigmoidoscopia detectó 24% de los cánceres colorrectales que fueron diagnosticados en el grupo de exámenes selectivos de detección. Otros 60% fueron detectados por medio de los síntomas o por medio de exámenes selectivos de detección administrados fuera del protocolo del PLCO o se detectaron más de un año después de un examen de detección —el límite para definir un cáncer como detectado mediante exámenes selectivos de detección— en participantes que se sometieron al menos a un examen de detección y 16% del resto se presentó en participantes que fueron asignados al grupo de exámenes de detección pero que nunca se sometieron a dichas pruebas.



De los cánceres colorrectales detectados por medio de exámenes selectivos de detección, alrededor de 83% estaban en el colon distal, en tanto que los cánceres colorrectales distales representaron aproximadamente 53% de los cánceres en personas del grupo de exámenes selectivos de detección que nunca se sometieron a dichas pruebas y cerca de 32% de los cánceres se detectaron en personas que se sometieron a exámenes selectivos de detección pero que cuyos cánceres no fueron detectados mediante estos exámenes.



Los cánceres que fueron detectados por medio de exámenes selectivos de detección tenían más probabilidad de estar en un estadio temprano (75% estaban en estadio I o II) que los cánceres que no fueron detectados por medio de exámenes selectivos de detección (51% estaban en estadio I o II). Los exámenes selectivos de detección se asociaron con una reducción en la incidencia y en la mortalidad para todos los estadios de cáncer colorrectal distal. Sin embargo, en el colon proximal, las disminuciones en la incidencia solo se observaron en estadios I, II y III y no hubo impacto en la mortalidad por cáncer colorrectal proximal.



Los investigadores calcularon que, si ellos hubieran usado la colonoscopia en lugar de la sigmoidoscopia en este estudio, habrían identificado 16% más cánceres, dos tercios de los cuales habrían sido cánceres proximales. Sin embargo, no pudieron determinar qué efecto habría tenido esto sobre la mortalidad por cáncer colorrectal proximal.



Ha habido cierta controversia sobre la efectividad de la colonoscopia en la disminución de la mortalidad por cáncer colorrectal en diferentes regiones del colon, y algunos estudios sugieren que es más eficaz contra los tumores distales que contra los tumores proximales. La sigmoidoscopia nunca ha sido comparada directamente con la colonoscopia en un estudio clínico definitivo.



Se observaron resultados falsos positivos con la sigmoidoscopia en 20% de los hombres y en 13% de las mujeres en el grupo de exámenes selectivos de detección. Sin embargo, algunos de estos falsos positivos podrían deberse a colonoscopias negativas falsas que se hicieron como secuela a resultados sospechosos de la sigmoidoscopia. Aproximadamente se pidió a 22% de las personas en el grupo de exámenes selectivos de detección que se hicieran colonoscopias de seguimiento durante la fase de exámenes de detección del estudio.