La sola presencia del móvil afecta a nuestro pensamiento

Investigadores de la Universidad de Oregón han descubierto que el mero hecho de tener cerca un teléfono móvil afecta a nuestras facultades cognitivas.



Realizaron un experimento con 125 personas y sus respectivos teléfonos móviles para evaluar la felicidad, la capacidad de concentración y su estado de ánimo ante diferentes escenarios de uso del celular.



Los participantes fueron separados en tres grupos y en habitaciones diferentes. Los participantes del primer grupo entraron en las habitaciones con sus móviles y con la posibilidad de entretenerse con el dispositivo, pero sin hablar ni enviar mensajes de texto.



El segundo grupo debió dejar el teléfono móvil fuera de la habitación sin posibilidad de acceso alguno. Solo debían pensar en sus cosas.



Y el tercer grupo pudo también entrar en su habitación con el celular, pero sin poder usarlo para ninguna de sus funciones, que estuvieron disponibles en todo momento. Este grupo también solo podía pensar en sus cosas.



Ninguno de los tres grupos estuvo más de seis minutos en el experimento, durante el cual los investigadores midieron la excitación nerviosa de cada participante a través de la conductancia de la piel, que registra las variaciones en las características eléctricas de la piel en función, por ejemplo, del sudor.



También midieron otros parámetros como el disfrute, la concentración y el estado de ánimo de los participantes, a través de un cuestionario que debieron contestar después del experimento.



Resultados sorprendentes



Lo que observaron los investigadores fue sorprendente: los participantes del segundo grupo, que no tuvieron ninguna relación con sus respectivos móviles, perdieron capacidad de concentración en las pruebas realizadas y sus pensamientos divagaron mucho más que los participantes de los otros dos grupos.



Los participantes del tercer grupo, que tenían el móvil delante, pero no podían usarlo, registraron niveles de concentración más altos de los que no tenían ninguna relación con el móvil.



Finalmente, los participantes del primer grupo, que podían hacer un uso limitado del móvil, mostraron un nivel de concentración ligeramente superior que los del tercer grupo.



La conclusión que extraen los investigadores es que la presencia del móvil influye en nuestras capacidades cognitivas, independientemente de que lo usemos o no: mientras más lo usamos, disponemos de mejores habilidades mentales y nuestra mente divaga menos cuando nos ponemos a pensar.