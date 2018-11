La soledad provoca daños cerebrales

El aislamiento tiene importantes consecuencias fisiológicas y psicológicas, como la depresión, el estrés, déficits cognitivos, pérdida de memoria y de concentración. Ahora una nueva investigación ha comprobado que también daña a las neuronas de las zonas cerebrales asociadas a estos síntomas.Lo ha descubierto un equipo de investigadores de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia, que han presentado su investigación en la reunión anual de la Society for Neuroscience celebrada estos días en San Diego, California.En su trabajo, estos investigadores, liderados por el neurocientífico Vibol Heng, crearon un espacio en el que pusieron ratones que nacían y se criaban en un ambiente social. Al cumplir los 4 meses de edad, algunos fueron separados de su colectivo y sometidos a 30 días de aislamiento.Pasado este tiempo, los investigadores analizaron la forma, el tamaño y la arborización de las neuronas en las regiones cerebrales asociadas a los efectos conocidos del aislamiento, incluidas las alteraciones de la memoria (hipocampo), la pérdida del umbral sensorial y de la discriminación ( corteza somatosensorial), así como deficiencias en la función motora (corteza motora).Al mes de estar aislados, el tamaño total del volumen de neuronas de esas regiones cerebrales había disminuido un 20% y se mantuvo así durante tres meses. Este impacto es más significativo en los roedores machos y en las neuronas piramidales (multipolares) de la corteza motora, responsable de los procesos de planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias.Tal como explica Richard Smeyne, otro de los investigadores, a la revista Science News, observaron también una cosa curiosa: cuando se produce el aislamiento, el cerebro potencia las conexiones neuronales en un aparente esfuerzo para salvarse de los daños derivados de la nueva situación.Sin embargo, pasados los tres meses, esas conexiones disminuyen a sus niveles originales, aparentemente ante la evidencia para el cerebro de que el daño ya es inevitable y no merece la pena ese esfuerzo adicional para generar sinapsis.Los investigadores también descubrieron otras señales preocupantes, como las reducciones en una proteína llamada BDNF, que estimula el crecimiento neuronal. Los niveles de la hormona del estrés cortisol también cambiaron. En comparación con los ratones alojados en grupos, los ratones aislados también tenían más ADN roto en sus neuronas.Los investigadores destacan que sus resultados se refieren a las neuronas de la corteza sensorial, un área del cerebro involucrada en la toma de información, y de la corteza motora, que ayuda a controlar el movimiento, pero que no se sabe si el aislamiento afecta también a otras áreas del cerebro.