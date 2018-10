La subida del nivel del mar puede rebosar todas las previsiones

Si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen la progresión actual, el nivel medio del mar podría aumentar casi 2,4 metros en 2100 y hasta 15,2 metros en 2300, según un nuevo estudio de la Universidad de Rutgers-New Brunswick, publicado en Annual Review of Environment and Resources.El incremento del nivel del mar, relacionado directamente con el calentamiento global, es una de las consecuencias más temibles del cambio climático. Este proceso se ha acelerado en los últimos años, estimándose que desde principios de siglo ha crecido unos seis centímetros, según esta investigación.La nueva previsión desborda todas las estimaciones anteriores, según las cuales el aumento del nivel del mar sería de un máximo de 34 centímetros en 2100. Pasar de esta estimación, realizada en 2006 , hasta los 2,4 metros ese mismo año, según esta nueva investigación, supone un salto considerable que ha hecho sonar todas las alarmas.El estudio señala no obstante que estas estimaciones máximas pueden moderarse si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese supuesto, la elevación del nivel del mar puede oscilar entre los 42 y los 85 centímetros en 2100, entre los 85 y los 164 centímetros en 2150 y entre los 2 metros y los 4,2 metros en el año 2300. Aunque son más moderados, siguen siendo niveles alarmantes respecto a los de anteriores previsiones.Los autores de esta investigación establecen sin embargo un rango de probabilidades sobre estos escenarios y señalan como el más plausible un aumento del nivel del mar de entre 15 y 25 centímetros hasta 2050, añadiendo que será después de 2050 cuando la situación alcance niveles críticos para gran parte de la población del planeta.Otra constatación de este estudio es que en la actualidad el 11% de los 7.600 millones de habitantes del planeta viven a menos de 11 metros sobre el nivel del mar. El aumento del nivel oceánico, si no se contienen las emisiones de gases de efecto invernadero, adquirirá dimensiones catastróficas para unos 830 millones de personas, así como para sus infraestructuras y ecosistemas."Se sabe mucho sobre los cambios ocurridos en el pasado en el nivel del mar, pero es incierto saber lo que pasará en el futuro, si bien la incertidumbre no es una razón para ignorar el desafío", ha señalado el coautor del estudio Robert E. Kopp, en un comunicado . "Caracterizar cuidadosamente lo que se sabe y lo que es incierto es crucial para gestionar los riesgos que el aumento del nivel del mar representa para las costas de todo el mundo", añade.