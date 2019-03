La supervivencia de la especie pasa por un nuevo paradigma

Todo este trabajo, que irá dividido en partes y capítulos, no es sino un ejercicio de epistemología en la que el biólogo y filósofo, reunidos en la misma persona, trata de analizar al Homo Sapiens hasta la última molécula, hasta la última partícula que le sea posible para reducirlo al primate depredador que es, territorial, codicioso y violento, tanto a nivel individual como social, al igual que lo es su primo hermano el chimpancé con el que comparte el 98% del genoma.



Como sospecha Rafael Martinez Cortiña, el análisis genético del registro fósil demuestra que el hombre neolítico y el actual, son idénticos desde el punto de vista biológico y que no ha habido sino progreso tecnológico y descubrimientos científicos que han posibilitado ese progreso. El último suceso evolutivo de importancia trascendental en el género Homo, ha sido la extinción del Homo Neanderthalensis al final del paleolítico medio.



Ahora bien, con la evolución natural o darwiniana detenida y con la especie en riesgo de extinción por ella misma, se necesitan buscar alternativas de supervivencia que partiendo de la base común a toda especie, la ciencia biológica, combinen una serie de factores económicos, sociales, culturales y políticos que neutralicen la era de la supremacía del macho y lo domestiquen de manera eficaz mediante modificación y adaptación farmacológica. Por eso el próximo gran modelo será el de la era de la hembra o no habrá modelo.



Detención del proceso evolutivo



El ser humano es un animal y no existe ninguna evidencia científica que pueda demostrar lo contrario. En efecto, su Taxonomía, muy bien definida, así lo pone de manifiesto:



Dominio: Eukaryota

Reino: Animalia

Subreino: Eumetazoa

Superfilo: Chordata

Subfilo: Vertebrata

…..Superclase: Tetrapoda

……Clase: Mammalia

……..Subclase: Eutheria

……….Infraclase: Placentalia

………..Orden: Primates

…………Suborden: Haplorrhini

…………..Infraorden: Semiiformes

……………Parvorden: Catarrhini

……………..Superfamilia: Hominoidea

……………….Familia: Hominidae

…………………Subfamilia: Homininae

…………………..Genero: Homo

…………………….Especie: Homo Sapiens



La ciencia dice que ese ser así descrito, según la clasificación de Linneo, es el Homo Sapiens. Una especie singular con capacidad de pensar y razonar, esto es, de pasar de unas verdades a otras; y todo ello por evolución natural. En ella se aprecia dimorfismo sexual, no excesivamente acusado, entre la hembra y el macho. Todo lo demás es cultura surgida exclusivamente de la propia acción del Homo Sapiens.



Esa capacidad cultural, un emergente surgido de su morfo-fisiología submolecular, molecular y supramolecular, que genera la capacidad de pensamiento y el lenguaje, lo que no es más que un producto evolutivo. Y la materialización de esa capacidad es la creación de constructos mentales y materiales increíbles.