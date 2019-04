La teoría del caos podría resolver la crisis climática

Las medidas que se están tomando para contener el calentamiento global no están funcionando. Continúa la escalada de las temperaturas y de las emisiones de efecto invernadero, sin que el sistema humano sea capaz hasta ahora de aplicar medidas correctoras que detengan la carrera hacia el abismo.



Ante esta constatación, un grupo de nueve científicos de las ramas de las matemáticas, la economía, las ciencias sociales y de la complejidad, plantean en un artículo publicado en la revista Nature que una posible salida a la crisis climática puede aportarla la teoría del caos.



Esta teoría es una rama de las matemáticas, entre otras ciencias, que trabaja con sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales (caóticos). Un sistema complejo es el que está formado por una serie de elementos interconectados.



Esas interacciones generan nuevas propiedades que no tienen explicación por la mera suma de las partes: tienen sus propias leyes y su lógica interna. Esas nuevas propiedades se llaman emergentes y sólo son perceptibles desde una perspectiva compleja.



El clima es un claro ejemplo de sistema complejo: una serie de factores, como la temperatura, las precipitaciones, la humedad, el viento, la presión atmosférica, la evaporación o la nubosidad, no sólo están estrechamente relacionados entre sí, sino también con la deriva continental, los gases atmosféricos, la evolución biológica o la distribución de los seres vivos sobre la Tierra.



Es un sistema muy difícil de interpretar y de gestionar. La crisis climática es un claro ejemplo de su complejidad y de la dificultad de gestionarlo adecuadamente.



Alas de mariposa



Estos científicos plantean un enfoque original para la crisis climática: dado que es fenómeno complejo, apliquemos los principios de la teoría del caos a su solución. Recurramos a las alas de mariposa.



Señalan que la ciencia física ha demostrado cómo los sistemas adaptativos complejos pueden cruzar umbrales críticos. Un sistema adaptativo complejo no solo está integrado por elementos interconectados, sino que también tiene la capacidad de cambiar y de aprender de la experiencia.



Cuando un sistema complejo de esta naturaleza cruza un umbral crítico, todo el sistema puede sufrir un cambio brusco y repentino a partir de un cambio relativamente pequeño. Este pequeño cambio provoca un cambio mayor que se vuelve irreversible, amplificado por los efectos de retroalimentación no lineales (no siguen las leyes del sistema cambiante).



Ejemplos de sistemas adaptativos complejos son el ser humano o la bolsa de valores, aunque también las comunidades de insectos, la biósfera o el ecosistema terrestre. El cerebro y el sistema inmunitario también son sistemas adaptativos complejos, así como las actividades humanas dentro de un sistema cultural específico, como puede ser una empresa, una institución o un partido político.